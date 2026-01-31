JR西日本とJR九州が30日、終電後の新幹線を使用して、初の合同訓練を実施しました。大規模災害など不測の事態に備えて、かなり実践的な内容です。

■平山翼記者

「最終列車の時間を過ぎた博多駅のホームですが、多くの人の姿が確認できます。」



真夜中のJR博多駅の新幹線のホーム。およそ300人が、新幹線「つばめ」に次々と乗り込んでいきます。

出発しておよそ10分後。





■平山記者「今、車内の照明が消えました。 停電した模様です。」■訓練のアナウンス「この列車はただいま、停電により緊急停車をしております。現在、一部の設備が使えない状態となっております。」終電後の新幹線を使用した避難誘導訓練です。回送中の別の列車が架線を切断。その影響で停電が発生し、JR西日本が設備を担当する博多駅から博多南駅間で、JR九州の新幹線が緊急停止したという想定です。

■JR九州

「よろしくお願いします。」

■JR西日本

「お願いします。」



実際の車両を使い、2社が合同で避難誘導訓練を実施するのは、今回が初めてです。有事に備えて、連携を深めようという狙いです。

■車掌

「ケガをされたお客様はいませんか。」



車掌はケガの有無を確認したり、水を配ったりして、乗客への対応を確認していきます。



■車掌

「新しい情報が入り次第、ご案内します。」

■参加者

「私はここで待っておけば？」

■車掌

「そうですね。」



安全確認などで運転見合わせが長時間にわたる場面を想定しているため、乗客はすぐには避難できません。

空調も止まり、トイレも使用できない中、停止してからおよそ1時間。



■訓練のアナウンス

「5号車に設置しているはしごですが、現在準備が整っております。落ち着いて行動をお願いします。」



ようやく、避難開始です。



乗客は、車両のドアに設置された非常用はしごをつたって列車の外に避難していきます。

最寄り駅までのおよそ1キロの避難を記者も体験しました。



■平山記者

「結構、急ですね。」



列車から降りて、線路内を歩いて最寄りの駅に向かいます。



■平山記者

「線路内を歩いていますが、でこぼこもなく、意外と歩きやすい印象です。」



停電発生からおよそ3時間、乗客全員を無事、在来線の駅に誘導しました。



■JR九州・末松明 新幹線部長

「今回初めてJR西日本と避難誘導訓練を実施しましたが、お客様第一、お客様の安全を守ることが第一の目標でした。非常にいい訓練ができたと思っています。」



主催したJRの2社は、今後も協力して様々な場面を想定した訓練を実施していきたいとしています。



