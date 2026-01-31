ダウ平均は反落、全般に売りが目立つ＝米国株概況



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反落。一時５００ドルを超える下げとなっていたが、下げ幅はその後縮小した。終値はダウ工業株３０種平均が１７９．０９ドル安の４万８８９２．４７ドル、ナスダック総合指数が２２３．３０ポイント安の２万３４６１．８２ポイント、Ｓ＆Ｐ５００が２９．９８ポイント安の６９３９．０３ポイント。



トランプ大統領が次期ＦＲＢ議長にウォーシュ元ＦＲＢ理事を指名することを公表したことが株式市場の重しとなった。ウォーシュ氏は他の候補者に比べてややタカ派的との印象があり、ドル高株安につながった。もっとも、大本命と見られていたこともあって、サプライズ感はなく、影響は限定的なものにとどまった。



マグニフィセントセブンはテスラ＜TSLA＞が上昇。前日の決算を受けて下落していた同社株は、イーロン・マスク氏率いるスペースXが、今年後半に予定しているIPOを前に、テスラもしくは同氏保有のAI企業「xAI」との合併を検討しているとの報道が好感されて時間外で反発。NY市場に入っても堅調地合いを維持した。



決算を受けて昨日大きく下げたマイクロソフト＜MSFT＞はさえない動きが続いた。昨日のザラ場での安値を割り込むような動きにはならなかったが、前日終値と比べて小幅安圏での推移となった。



前日に好決算で大きく買われたメタ＜META＞は、ポジション調整の売りに押され、３％弱の下げとなった。



昨日の引け後に発表された決算でiPhoneの販売好調が示されたアップル＜AAPL＞は、時間外で一時売られるなど不安定な動きとなったが、引けは小幅ながらプラス圏となっている。



その他新興ハイテクではＡＭＤ＜AMD＞が大幅安。AI/半導体情報関連サイトのセミアナリシスが同社の次世代MI450シリーズチップについてのネガティブな噂を報じたことが重石となった。米金融機関大手ウェルズファーゴのアナリストがすぐにその噂を否定したことで買いが出る場面も、戻りでは売りが出るなど、軟調な地合いが続いた。



ダウ採用銘柄では、寄り付き前に決算を発表したアメリカン・エキスプレス（アメックス）＜AXP＞が、第4四半期の1株利益が市場予想に届かなかったことを嫌気されて、時間外から軟調。ＮＹ市場でもマイナス圏推移が続いた。同業のビザ＜V＞も３％安と大きく売られた。



２０１９年以来の大幅な契約者数の伸びを示したベライゾン＜VZ＞は１１％を超える伸びとなり、ダウ採用銘柄の上昇率１位。Ｓ＆Ｐ５００銘柄でも上昇率2位と好調。



石油メジャーのシェブロン＜CVX＞も好決算を受けて上昇。ダウ採用銘柄の上昇率2位。



その他の銘柄では、アウトドア大手デッカーズ・アウトドア＜DECK＞が過去最高の四半期売上高と利益を公表したことで大きく買われた。同社はＳ＆Ｐ５００採用銘柄で上昇率1位となった。



フラッシュメモリー製造のサンディスク＜SNDK＞も決算が好調で時間外で一時20％を超える上昇。その後利益確定売りに押されるも、6.85%高で引けている。



デッカーズ・アウトドア＜DECK＞ 119.34（+19.44 +19.46%）

サンディスク＜SNDK＞ 576.25（+36.95 +6.85%）

アップル＜AAPL＞ 259.48（+1.20 +0.46%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 430.29（-3.21 -0.74%）

テスラ＜TSLA＞ 430.41（+13.85 +3.32%）

メタ＜META＞ 716.50（-21.81 -2.95%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 236.73（-15.45 -6.13%）

アメックス＜AXP＞ 352.17（-6.33 -1.77%）

ビザ＜V＞ 321.83（-9.97 -3.00%）

ベライゾン＜VZ＞ 44.52（+4.71 +11.83%）

ビザ＜V＞ 321.83（-9.97 -3.00%）

シェブロン＜CVX＞ 176.90（+5.71 +3.34%）

アメックス＜AXP＞ 352.17（-6.33 -1.77%）



MINKABU PRESS

外部サイト