将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第２局が３０日、大阪・高槻市の関西将棋会館で指された。挑戦者で先手の西山朋佳女流二冠（３０）＝白玲、女流王将＝が福間香奈女流名人（３３）＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に１２５手で勝利。シリーズ２連勝で３期ぶりの奪還に王手をかけた。これで両者の公式戦での対局数は１００（福間の５４勝４６敗）となり「百番指し」を達成。第３局は２月８日、千葉・野田市の関根名人記念館で行われる。

【井上慶太九段の目】

渾身（こんしん）の一着でした。西山さんが最終盤に１０３手目に▲５二桂成から▲４四歩と指した一連の手順はメガトンパンチ。これは狙っていましたね。福間さんは意表をつかれたと思います。劣勢になってからの持ち味を本局でも発揮。妖（あや）しく迫っていきましたね。

福間さんもまとめにくい陣形をうまく好形に持ち込んでいました。４８手目に△４四角と出て仕掛けてから△５二銀、△６一飛という差し回しは、我々も気づけない構想でした。敗れはしましたが巧みな駒の繰り替え、将棋のつくりのうまさを感じました。

百番指しにふさわしい熱戦でした。女流棋界を代表するお二人の対決は、これからも続くと思います。棋士でも達成者のいない“二百番指し”も可能だと思いますよ。（談）

◆井上 慶太（いのうえ・けいた）１９６４年１月１７日、兵庫・芦屋市出身。６２歳。若松政和八段門下。１９８３年にプロ入り。８５年の新人王戦、８６年の若獅子戦で優勝。２０２５年６月まで日本将棋連盟常務理事を務める。弟子に中七海女流三段ら。