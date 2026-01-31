ゴマ油たっぷり韓国風のり巻き（キンパ）【材料】（1本分）お米 1合塩 少々ゴマ油 小さじ 1牛肉(薄切り) 30g<合わせ調味料>焼き肉のタレ 小さじ 2砂糖 少々白ゴマ 少々ホウレン草 1株しょうゆ 少々ゴマ油 少々ニンジン 3cm大葉 3~4枚焼きのり 1枚ゴマ油 適量白ゴマ 適量【下準備】1、お米は炊く30分以上前に洗ってザルに上げ、炊飯器の内釜にお米、すし飯の分量の水を入れ、スイッチを入れる。炊きあがったら15分くらい蒸らす。2、＜合わせ調味料＞の材料を混ぜ合わせる。3、ホウレン草は、分量外の塩少々を加えた熱湯でゆでて水気を絞り、根元を切ってしょうゆ、ゴマ油をかけて味をなじませておく。4、ニンジンは皮をむき、細切りにする。大葉は軸を切る。【作り方】1、ボウルにご飯を入れて塩、ゴマ油を加えて混ぜ合わせる。2、フライパンにゴマ油を熱し、ニンジンを入れて炒め、分量外の塩少々を加えてニンジンがしんなりするまで炒める。3、フライパンにゴマ油を熱し、牛肉を入れて炒め、色が変わってきたら＜合わせ調味料＞を加え、炒めながら汁気がなくなるまで炒め合わせる。4、巻きすに焼きのりをのせて(1)を軽くまとめ、焼きのりの向こう側4cmを残して全体に広げる。広げたご飯の中央を少しへこませ、大葉、ニンジン、牛肉、ホウレン草をのせる。5、手で具を押さえながら、巻きすごと持ち上げ、手前のご飯と向こうの側のご飯を合わせるように巻く。巻き終わりを下にして形を整える。上になる部分にゴマ油をぬり、白ゴマを振る。【このレシピのポイント・コツ】お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。