工藤阿須加「別れました」と“即答” 趣味のアウトドアで交際相手に“幻滅”のエピソードを告白
俳優の工藤阿須加（34）が、29日放送のフジテレビ系『トークィーンズ』に出演。結婚について出演者らと白熱のトークを繰り広げた。
【動画】自身の結婚について真剣に語る工藤阿須加
プロ野球の西武、ダイエー（ソフトバンク）、巨人などで選手・監督として活躍した工藤公康氏（62）を父に持ち、現在は俳優業のかたわら、父と共に農業に励んでいることでも知られている阿須加。かつては両親の家族愛に憧れ、結婚願望にあふれていたが、現在は結婚には後ろ向きになってしまったという。
近年になって友人たちから「阿須加は結婚できるタイプじゃない」と言われたといい、「キャンプ」「釣り」「農業」などアウトドア系が趣味だという阿須加に共演者らは「あ〜」という“悟った”ようなリアクションが。
指原莉乃からの「1人でできたら1人でやりたいんですよね？きっと」という指摘には、「一緒に来たいならウェルカム」といい、しかし一度実際に交際相手をキャンプに連れて行った際に「（相手に）幻滅した」というエピソードを告白した。
相手が（キャンプに）飽きたらしく「もういいや」「いつ帰るの？」と言われたといい、若槻千夏から「その後にお別れするとかではないですよね？」と問われると「別れました」と即答。それが直接の原因ではないが、いろいろな原因が積み重なったうちの1つだと伝えた。
