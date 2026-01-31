バッテリィズ、同期・たくろうの『M-1』優勝を語る 有働由美子アナと赤裸々トーク きょう『おしゃべり小料理ゆみこ』
フリーアナウンサーの有働由美子がMCを務めるMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』（後4：00〜5：00 ※関西ローカル）が31日に放送され、お笑いコンビ・バッテリィズ（エース、寺家）が出演する。
【手料理写真】おいしそう…有働由美子アナの塩レモンそばめし
大阪出身の有働アナ、関西初のMC番組『おしゃべり小料理ゆみこ』。「小料理ゆみこ」のお店の自慢は、ゆみこ女将が予約客のためだけに試行錯誤を繰り返し、その日のためだけに作る一期一会の料理と聞き上手。“小料理屋だから聞ける”忖度なしの踏み込んだトークで、今回もゲストの「意外な一面」を引き出す。
暖簾をくぐってやってきたのはバッテリィズ。女将は2024年の『M-1グランプリ』でバッテリィズが準優勝した時から注目しており、ずっと会いたかったという。「蟹が好き！」だというエースのために1品目の『蟹と蟹味噌の無限ゆみこ』を振る舞うと、エースが「『鬼滅の刃』みたいな名前の料理！」と大はしゃぎ。
女将が料理のお代に聞きたかったのが、昨年の『M-1グランプリ』でバッテリィズと同期のたくろうが優勝したことについて。『M-1』の話題をきっかけに、コンビ結成当時の極貧生活から結婚、準優勝をきっかけに一気に180倍になった月収に至るまで、普段は聞けない私生活に迫る。
さらに、元プロ野球選手の中田翔が来店。中田の来店を知らなかったバッテリィズは椅子から飛びあがって驚き、同時に憧れのスター選手を目の当たりにして目を輝かせる。
バッテリィズが退店した後、中田は引退後のこれからについても語り始める。中田が思い描く意外な第二の人生に女将も興味津々に。
