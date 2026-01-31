悲劇の花嫁は生きていた！衝撃ラストから1週間…『ぜんぶ、あなたのためだから』犯人捜しは次のステージへ

主演に藤井流星、共演に七五三掛龍也、井桁弘恵、松下由樹をはじめとした豪華キャスト陣を迎えたラブサスペンス『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本日1月31日（土）、同ドラマの第4話が放送される。

前回の第3話ラストでは、和臣（藤井流星）の妻・沙也香（井桁弘恵）が生きていたことがわかる衝撃展開が。

笑顔の沙也香が画面に登場すると、「生きてる!?」「無事でよかった」と、視聴者からも安堵の声があがる。しかし、笑顔の妻を優しく抱きしめる和臣の表情に笑顔はなく、まるで死んだような目をした意味深な表情――怪しさ満点、背筋もゾクゾクするようなラスト30秒の展開となった。

愛する妻の乱れた過去を知ってしまったがゆえの表情なのか、それとも沙也香が回復したことに何かただならぬ思いがあるのか――幸せそうに見えた夫婦間にもこの先変化が訪れそうな予感が満載だ。

◆身近な人物による裏切りが発覚!?

今回の第4話では、沙也香も退院し平穏な新婚夫婦の日常に戻るかのように思えた和臣を、さらなる混乱が襲う。

和臣の職場である区役所で結婚式での出来事が噂になっている模様…。まさか怪しい人物が自分のそばに？ またしても「いいやつだと思っていた」友人に裏切られることになるのか――そう思った矢先、意外な人物が自分の周辺を嗅ぎ回っていることを知る。

はたしてその人物とは？ 人間不信＆疑心暗鬼も極限まで達し、信頼関係も崩壊寸前。次に裏の顔をのぞかせるのは一体誰なのか…。

◆今後の展開＆見どころを語る！

新たな展開を迎える第4話を前に、藤井流星＆七五三掛龍也が第3話までの振り返り、そして第4話以降の見どころを語った。

ドラマの幕開けでもあった和臣と沙也香の結婚式シーンについて、「映像はとてもキレイだったけど、悪い言葉が飛び交っていて、全員が怪しく見える発言があった」と藤井。「桜庭（七五三掛）がシャンパンの色に気づいているのも怪しいよね」と考察する。

すると七五三掛も、「桜庭が家に来たときのお母さん（松下由樹演じる香）の表情とかも怪しいし、第1話のラストで和臣が桜庭に協力をあおぎに来た後に（黒猫の）幸子に触っている姿さえ怪しく感じてきた」と、もはや“なにもかもが怪しく見えている状態”だと明かす。

一方で、犯人捜しに乗り出した和臣と桜庭については、「探偵のバディが誕生している」と、2人とも手応えを感じているよう。

第4話以降は2人の関係にも変化が出始めるようで、「どんどん衝撃的な展開が出てくる。バディの関係性も変わってくる」と七五三掛。

藤井も「受け入れがたい真実がどんどん出てきます。衝撃展開が多く、後半になればなるほど考察もおもしろくなっていきます」とし、「それぞれの犯人説を立ててみて、もう一回全員のリアクションを見てみてほしい」と呼びかけた。