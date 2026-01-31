プロ・リーグ 25/26の第23節 ラ・ルビエールとヘントの試合が、1月31日04:45にEasi Arenaにて行われた。

ラ・ルビエールはパプムサ・フォール（FW）、ジェリー・アフリイェ（FW）、ジョエル・イト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントは伊藤 敦樹（MF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、ミハウ・スクラシ（FW）らが先発に名を連ねた。

40分、ラ・ルビエールが選手交代を行う。ジョエル・イト（MF）に代わりサミュエル・グレット（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

56分に試合が動く。ヘントのチアゴ・アラウージョ（FW）のアシストから洪 賢錫（MF）がヘディングシュートを決めてヘントが先制。

66分、ラ・ルビエールは同時に2人を交代。ダリオ・ベナビデス（DF）、ティエリ・ルトンダ（DF）に代わりノラン・ジロ（DF）、クリスチャン・マカテ（FW）がピッチに入る。

71分、ヘントが選手交代を行う。洪 賢錫（MF）からモモドゥ・ソンコ（FW）に交代した。

79分、ヘントが選手交代を行う。アブデルハク・カドリ（MF）からエメ・オムバ（MF）に交代した。

81分ラ・ルビエールが同点に追いつく。ノラン・ジロ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もヘントの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）は先発し88分までプレーした。

2026-01-31 07:00:43 更新