【浮気】夫の浮気を電話で問い詰める妻!?夫を後悔させるために妻も浮気＆当時の心境を赤裸々に語る【作者に聞いた】
【漫画を読む】夫に電話して浮気を問い詰める妻だが…!?
やまみー(@yamamii_manga_)さんはブログで『公認夫婦でした。』という作品を投稿。当時2人の息子を子育て中に夫の浮気が発覚し、その後妻も浮気をするという実体験を基に描かれた作品だ。今回は本作の17〜22話をお届けするとともに、著者に夫に浮気をされたときの心境などについても伺った。
夫の浮気が発覚して、お互い公認で浮気をすることになった夫婦。妻は夫に後悔させたい気持ちもあり、出会い系サイトで男性を探していると、一人の男性と写真を交換することに。
写真で見るとかわいい顔をした男性だが、女の子のような雰囲気で既婚者という点が気になる妻。
後日、夫は友達と遊びに行くと聞いていたが、「もしかしたらそのまま友達んとこに泊まるかもしれない」などと言われ、妻は浮気を疑う。
その後夫に電話をして問い詰めると、やはり彼女といるようだ。妻は「あんたが朝帰りしたら、私もしていいってことだからね？」と言って電話を切る。
その晩、例の既婚者から連絡があり、後日会うことになった妻。夫には友達に荷物を預けてくると言って、車で友達の家に荷物を届けてから、例の男性との待ち合わせ場所へ向かう。
妻は緊張していたが、実際に会うと写真とはだいぶ違ってヤンキーのような雰囲気に動揺してしまう。けれど飲み物を買ってくれたり話しているうちに、妻は男性に親近感が湧いてくる。
男性は今まで4回ほど浮気をしたようで、嫁にはバレたが怒られなかったという。自分のことをATMだと思っている嫁に対して、不満があるようだ。そしてなんと、その男性の嫁も浮気をしているとのことだ!?
すると「お前子どもいるし、そろそろ帰らないとマズいだろ？」と心配をする男性。そして「最後にハグだけしよ！」と言って妻をぎゅっと抱きしめてくれたのだ。
男性と別れて車で家に向かって運転をしていると、「あーヤバいなー。あの人好きだわ」と思う妻。そして家に帰ると、上機嫌で夫と会話をするのであった。
―― お互い浮気をすることを認めたあとに夫に浮気をされたとき、妻はどんな気持ちだったのでしょうか？
夫の浮気がきっかけでお互い浮気をすることを私から提案しましたが、束縛の激しかった旦那がそれをあっさり承諾したことにショックはありました。『こんな提案をしたら別れてくれるだろうと思っていたけど、この人にとっては私よりその彼女の方が大切になったんだな』と。でも自分も浮気していいということで『私は自由なんだ！』と今まで束縛されていた分、少しだけうれしさもありましたね。
――妻は出会い系で知り合った男性と実際に会ったことで、心がときめいたようですね。夫ではない男性に心が惹かれたことで、精神的にもよい影響があったと思いますか？
正直、学生のころのような“青春”を感じて若々しい気持ちになりました。毎日が楽しくて、美容や体型にも気をつけるようになり生活にハリが出ました。夫とも浮気公認が上手くいっている時は、友達のようなとてもいい関係が築けていたと思います。夫婦生活も気にすることなく過ごせたので、とても気楽でした。
ほかにも異性の相手ができると、夫の浮気はどうでもよくなったという妻。やまみーさんはSNSやブログでほかにも数多くの作品を投稿し、本作の書籍なども発売している。興味があれば、この機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：やまみー(@yamamii_manga_)
