マッチングアプリ上で客引き行為をしたとして歌舞伎町のホストの男が全国で初めて逮捕されました。男は最初「IT関係者」と職業を偽っていたということです。

■アプリについて街の人「怪しいなって」

街で「マッチングアプリ」について聞くと――

「出会いの場としてはめちゃめちゃみんな使ってる。3年くらい（交際）続いている友達がいて、結婚するかもという感じで夢あるなって」

「何年か前に（利用したこと）あります。いい人がいればなと思って」

ただ、中にはこんな人も――

「私はマッチングアプリで怪しいなっていう経験もあった。そのときはすぐ帰りました。ホテルに連れて行かれたり、不動産の勧誘とか、いろんな勧誘を受けたこともあった」

■アプリで出会った女性に客引きした疑い

マッチングアプリの悪用。逮捕者も出ました。

記者

「午後9時半前です。ホストの男が警視庁の捜査員に連れられて出てきました」

東京・歌舞伎町のホスト竹岡拓人容疑者（27）。

マッチングアプリで出会った女性に自身が働く店に来るよう客引きした疑いがもたれています。

車に乗り込むと、何かを話しうなずく様子も。

マッチングアプリでは自身を「IT関係者」と登録していました。

しかし、本当の職業はホスト。店では「エレン」と名乗っていました。

竹岡拓人容疑者（SNSより）

「その会いたいって気持ちはすごい嬉しいから」「初回指名だったら1時間1万円から入れるから 余裕あるときに来てくれたら俺は嬉しいけど 無理はしないでほしい」「嫌じゃない？自分がお金払って来てくれてるのに お金ない人がわあって 払ってくれない人がめっちゃ俺が行ってたら嫌じゃない？だからできないね ちゃんと仕事頑張って会いに来てくれたらめっちゃ嬉しい」

こう女性に伝えることも。

■初対面で交際持ちかけ…

警視庁によりますと、竹岡容疑者は去年5月。マッチングアプリを通じて出会った当時26歳の女性に、初対面で交際を持ちかけたといいます。

そして交際がスタートし、3回目に会った際――

竹岡拓人容疑者

「実は副業でホストをやっている。俺の全部を知ってほしいから来てほしい」

などと勧誘。女性（当時26歳）は初めてホストクラブへ行き、その日は3万3000円を支払ったといいます。

その後も、竹岡容疑者は“あまい言葉”をかけ続けたとみられ――

竹岡拓人容疑者

「今後業界で1番をとりたい。1年で3億円稼ぐし、倍にして返す。将来一緒にいるわけだから、今だけ支援してほしい」「2人の将来の投資だ」

女性は、店で600万円ほどを支払ったということです。

■複数の消費者金融と契約させられ…

さらに、竹岡容疑者は去年7月にもマッチングアプリで出会った別の女性（当時27歳）に初対面で交際を約束。

そしてホストクラブに勧誘したとみられ、女性は複数の消費者金融と契約させられ、合わせて280万円ほどを借り入れたといいます。

竹岡容疑者は、調べに対し――

竹岡容疑者

「黙秘します」

■1年間でおよそ1億3900万円売り上げ

悪質な客引きに対し警視庁が取り締まりを強化する中、全国で初めて摘発されたマッチングアプリでの客引き。

専門家は――

マッチングアプリのトラブルなどに詳しい成蹊大学・高橋暁子客員教授

「客引きなどが規制されているいま、マッチングアプリであれば、確実に会うことに持ち込みやすいので、会った後に自分の言葉に自信があれば営業をかけやすい。会う前だったり会って数回目でお金の話が出た場合は目的はお金だと判断して、それ以上ついていくのはやめた方がいい」

去年1年間でおよそ1億3900万円売り上げていたという竹岡容疑者。警視庁はほかにも同様の被害者がいるとみて捜査を進めています。

（1月30日放送『news zero』より）