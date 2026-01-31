Astemoが2/7のホームゲームで豪華景品を貰えるイベントを開催

大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城が30日（金）に、2月7日（土）にひたちなか市総合運動公園総合体育館で行われるSVリーグ女子第15節GAME1アランマーレ山形戦で、プレゼント企画を開催することクラブ公式サイトで発表した。

AsutemoはハーフタイムイベントとしてKINUJO製品が抽選でもらえる、ハーフタイムスピードチャレンジというイベントを実施する予定だ。このイベントに挑戦するにはリヴァーレ公式LINEアカウントをお友達追加し、会場内に貼り出されているキーワードをメッセージ送信。そのメッセージに対して返信されたクイズに回答し正解すると、正解した人の中から抽選で4人がゲームへの挑戦権を獲得することができる。

挑戦権を獲得した4人の中から上位2人に、KINUJOのドライヤーとストレートアイロンがそれぞれプレゼントされる。KINUJOはドライヤーやヘアアイロン、シャワーヘッドなど数々のヘアケア商品を販売しているブランドである。

この機会に会場でバレーボールを観戦してみてはいかがだろうか。



