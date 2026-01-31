テニスの全豪オープンは30日、男子シングルス準決勝の2試合が行われ、決勝のカードが決まりました。

スペインのカルロス・アルカラス選手(世界ランク1位)がドイツのアレキサンダー・ズベレフ選手(同3位)に3-2(6-4、7-6、6-7、6-7、7-5)で勝利。最終セットはゲームカウント4-5からブレークを奪って追いつき、5時間27分の激闘の末に勝利をつかみました。

もう一方の準決勝では、セルビアのノバク・ジョコビッチ選手(同4位)がイタリアのヤニク・シナー選手(同2位)に3-2(3-6、6-3、4-6、6-4、6-4)で勝利。こちらも4時間を超えるフルセットの末に全豪10度の優勝を誇るジョコビッチ選手がシナー選手の3連覇の夢を砕きました。

決勝は22歳のアルカラス選手と38歳のジョコビッチ選手が激突。両者の対戦は10度目で、アルカラス選手が4勝、ジョコビッチ選手が5勝です。2023、2024年とウィンブルドン決勝で対戦し、いずれもアルカラス選手が勝利。それでも2024年のパリオリンピック決勝では、ジョコビッチ選手が頂点に立ちました。また全豪オープンでは、前回大会、準々決勝で当たり、ジョコビッチ選手が勝利をあげています。

アルカラス選手は、勝てば4つのグランドスラムを制する生涯グランドスラムを達成。一方のジョコビッチ選手は11度目の大会制覇と男女歴代単独最多となる25度目のグランドスラム優勝がかかります。