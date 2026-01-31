オレが世界タイトルを獲って、ちょうど40年になります。プロの世界に入って47年、小学生でボクシングを見始めてからだと、60年がたちました。

今、帝拳ジムの代表として、全選手を指導しています。各選手の担当トレーナーと意思疎通をしながら、選手への指示を統一し、練習、試合に臨ませる立場ですね。どうしたら選手が最大の力をリングで出せるか。それを考える役割です。

昔と変わらないなと感じるのは、選手とトレーナーの関係です。選手はトレーナーを信頼し、トレーナーは選手を勝たせるために努力をする。

オレの現役時代のトレーナーは、桑田勇さんでした。桑田さんとは、そんなに会話がなくて、当時は「道場」と言ったジムで、暗黙の競争をする関係でしたね。これは、何のための練習か。「やってるうちに分かる」

オレの練習は2ラウンド7分（3分×2とインターバル1分）やって1分休みだった。それが、ミット打ちで3ラウンド続けることもあれば、1ラウンドで終わることもあった。オレの打ち込みが足りなければ3ラウンドになったし、十分なら1ラウンド。そういう競争です。会話はなくても信頼感はあった。

今はトレーナーと選手が兄貴と弟のようだし、会話を十分にして練習をする。昔とは違うけど、彼らにもハートのつながりがある。そこは変わらない。それでいいと思う。

オレは自分がケガで苦しんだので、今の選手には無理をさせない。指導も、選手の性格やスタイルで一人一人違う。誰にでも通用する指導方法は、ないんです。そうやって、時代は移っていくと思うんですね。

オレにとってボクシングは「夢」でした。小学校1年で先生に教わるまで、沖縄が日本だとは知らなかった。通貨はドルだし、米兵がたくさんいた。オヤジが東京に行くときはパスポートが必要で、連絡は国際電話。「オヤジは日本に行った」と思ってました。

それでも、あんな小さな沖縄から、世界王者になれた。お金も地位もなくても、丈夫な体があれば、富と名誉を手に入れられる。負けず嫌いでガージュー（頑固）で生意気だったオレが、一生懸命、練習したら世界を獲ることができた。

ボクシングには、危険が付きまとう。安全には十分に配慮しなければいけない。その上で、ボクシングをなくしちゃいけないと思います。WBCの故ホセ・スレイマン会長はこう言ったそうです。

「例えば、能力があっても、人種的な差別やお金がないために、好きなスポーツをできない人がいる。でも、ボクシングは裸一貫でもできる」

ボクシングには「夢」がある。オレを育ててくれたボクシングのために、これからも、頑固に生きていきたいと思います。 ＝終わり＝

（構成・鈴木 誠治）

◇浜田 剛史（はまだ・つよし）1960年（昭35）11月29日生まれ、沖縄県出身の65歳。沖縄水産高で高校総体王者。帝拳ジムからプロデビューし、84年12月に日本、85年7月に東洋太平洋のライト級王座を獲得。86年7月にレネ・アルレドンド（メキシコ）を衝撃的な初回KOで破り、WBC世界スーパーライト級王座を獲得した。戦績は24戦21勝19KO2敗1無効試合。現在は帝拳ジム代表。