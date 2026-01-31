JP、『DOWNTOWN+』松本人志を再現「松本動きました」 日テレものまね特番で披露
日本テレビ系バラエティ特番『モノマネ MONSTER』の第3弾が、きょう31日(19:00〜)に放送される。
松本人志のものまねを披露するJP
今回は、歌マネの王道である「桑田佳祐部門」、近年最もマネされている「Mrs. GREEN APPLE部門」、歌唱に独自のエンタメ要素を加えた「歌ネタ部門」、ひょう依したしゃべりと構成で勝負する「しゃべくり部門」、短時間で強烈なインパクトを残す「ショート部門」の5つの部門でサバイバルバトルを展開。
MCの相葉雅紀は、全ての出場者を応援しながら、ネタ後の審査中には“相葉メモ”として、出場者に関するプチ情報を届ける。
JPは「しゃべくり部門」で、十八番の松本人志ものまねを披露。話題の動画サービス『DOWNTOWN+』の生配信で発した第一声「松本動きました」などのシーンを再現しており、自身のX(Twitter)では「日本テレビが動かしてくれました」とコメントしている。
(C)日テレ
