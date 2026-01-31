神田愛花の「勉強のため1週間お風呂に入らなかった」に衝撃＝週間テレビ番組注目度ランキング
●日曜劇場『リブート』が個人全体2位に浮上
視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(1月19日〜25日)をまとめた。
神田愛花
○知的好奇心を刺激するNHK番組が上位に
1月下旬、暦の上では大寒を迎え、寒さが一層身に染みる季節となった。この週のランキングでは、そんな「おこもり」の夜にふさわしいNHK勢が躍進する結果となっている。
『新プロジェクトX〜挑戦者たち〜』や『所さん!事件ですよ』、さらに『ひむバス!』といった、知的好奇心を刺激する番組が上位に並んだ。派手な仕掛けよりも、等身大の驚きや挑戦の記録を丁寧に描く構成が、視聴者の支持を集めたようだ。
また、前回の記事でも注目したTBS日曜劇場『リブート』が、個人全体2位に浮上。前週の4位から順位を上げており、鈴木亮平の一人二役という独創的な設定を軸とした緊迫の展開が、視聴者の関心を引き寄せている。冬の夜長、緻密なサスペンスをじっくりと堪能したいという視聴ニーズが、数値にも色濃く反映されている。
コア視聴層ランキング
個人全体ランキング
○Snow Man×東方神起の絡みに興奮
コア視聴層で4位(59.4％)にランクインした『それSnow Manにやらせて下さいSP』(TBS)は、2時間のスペシャル版として放送。「第3回完コピダンスグランプリ」と「10人連続完コピチャレンジ」の豪華2本立てで、視聴者の目をくぎづけにした。
注目の「第3回完コピダンスグランプリ」では、昨年3月から12月まで披露された全50曲の中から「第3回完コピダンスチャンピオン」を決定。審査員として東方神起が緊急参戦するという豪華な布陣となり、SNSでは「大好きな東方神起とスノちゃんが絡んだ」「ゲストも豪華すぎてマジ興奮する」といった喜びの声が多数上がった。
審査は日本を代表するダンサーや振付師たちによって行われ、ダンサーとしての確かな技術と表現力が評価基準となった。スタジオには木村佳乃、佐藤晴美、そしてEXILEのTAKAHIROが登場し、華やかな雰囲気の中で審査が進行。ランキング外となったものの会場を沸かせた「アゲアゲ完コピダンス」や、本人とのコラボダンスなど、見どころ満載の2時間となった。
番組後半では、TAKAHIROの持ち込み企画「10人連続完コピチャレンジ」が展開された。過去に失敗した“ダメコピ”ダンスを3分で覚え直し、10人全員がミスなく完コピするというプレッシャーのかかる挑戦。1回目は渡辺翔太がミスして失敗したものの、2回目は見事成功。メンバーの絆と努力が実を結ぶ瞬間に、視聴者からも温かい反応が寄せられた。
●浮所飛貴の独特すぎる受験勉強
『上田と女が吠える夜』(日本テレビ)は、受験シーズン真っただ中のタイムリーな企画が視聴者の共感を呼び、コア視聴層6位(59.9％)にランクインした。この日のテーマは「受験勉強を頑張った女VS頑張らなかった女」。青春時代を勉強に捧げた女性陣と、勉強から逃げ回った女性陣が、それぞれの体験談をぶつけ合った。
SPゲストとして登場したのは、立教大学法学部卒の高学歴アイドル・ACEesの浮所飛貴。中学受験を経験した浮所は、受験期のユニークな勉強法を披露した。それは、勉強中の友人と無言で長時間電話をつなぎ続けるというもの。電話の向こうから聞こえるペンで文字を書く「カリカリ」という音を聞きながら、「頑張ってるんだ。じゃあ俺も頑張ろう」と互いに刺激を受けていたという。
特にスタジオを沸かせたのは、神田愛花の「勉強のために1週間お風呂に入らなかった」という衝撃のエピソード。髪のベタつきを勉強している証しと捉えていたという独自の理論には、MCの上田晋也も驚きを隠せない様子だった。
一方、勉強嫌い派からは、pecoが「ディズニーソングを意味も分からず真似して歌っていたら英語の発音が完璧になった」という天才肌なエピソードを披露。南明奈は「歴史上の人物をゲームで覚えようとしたが、実際の写真とキャラが違いすぎてテストで解けなかった」と告白し、笑いが起きた。受験生が頑張っている時期だからこそ、リアルな体験談が共感と笑いを生んだ回となった。
