JO1初の東京ドーム公演がカラオケルームで蘇る! 厳選4曲が無料配信
通信カラオケ・JOYSOUNDの映像コンテツサービス「みるハコ」では、2月1日から5月6日まで、ボーイズグループ・JO1のライブ映像を配信する。
「『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』Blu-ray＆DVD発売記念! みるハコ スペシャル映像」
「『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』Blu-ray＆DVD発売記念! みるハコ スペシャル映像」と題した今回の配信では、全国4都市14公演、北米・アジア6都市8公演を巡り、延べ25万人を動員したツアー『JO1DER SHOW 2025 “WHEREVER WE ARE”』の集大成となる初の東京ドーム単独公演から、「HAPPY UNBIRTHDAY」「BE CLASSIC」「飛べるから」「Bon Voyage」の全4曲のライブパフォーマンスを届ける。
さらに、ライブの臨場感をアーティスト本人の歌声入りで楽しめる「LIVE映像カラオケ」も配信中。一緒に歌えば、まるでメンバーと同じステージに立っているかのような気分が味わえる。また、ミュージックビデオを背景に歌える「本人映像カラオケ」も多数ラインアップされている。
対応機種は、JOYSOUND X1/JOYSOUND MAX GO。料金は無料(※別途室料)。
【編集部MEMO】
JO1は、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』(19年)で視聴者投票により選ばれたメンバーで結成された、LAPONEエンタテインメント所属のボーイズグループ。グループ名には「番組で共に夢を目指した練習生たちが“1つ”になり、世界の頂点を目指す」という意味が込められている。
