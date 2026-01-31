夫「友人家族5人を泊めるから」勝手に決めないで！ “おもてなし暴走夫”を待っていた『意外な結末』

「総勢9人でのお泊まり会」を勝手に決めてきた夫。「夕飯は俺が作る！」と張り切りますが、掃除、布団、翌朝の準備、見えない家事はすべて私の役目です。外食を提案しても聞く耳を持たない夫にモヤモヤしていましたが、その暴走を止めたのは、まさかの人物で……？ 友人が体験談を語ってくれました。

夫が突然提案した「友人家族のお泊まり会」

「今度の連休、地元の友だち家族を泊めていいかな」

ある日突然、夫が言いました。

相手は夫婦と子ども3人の5人家族。わが家と合わせれば総勢9人の大所帯です。

さらに夫は、

「夕飯は俺がやる。市場で魚を仕入れて、刺身と煮付けを振る舞うから」と言います。

ホームパーティーやお泊まり会が大好きなご家庭なら、きっと楽しいイベントになるはず。

でも、私はどちらかと言えば、家族だけでのんびり過ごしたいタイプです。

裏方の私と、張り切る夫の温度差

夫はなぜか、家でのおもてなしにこだわります。

妻の私としては、連休とはいえ、子どもの習い事の予定もあるし、掃除や布団の準備も大変。

招かれる側だって、小さなお子さん連れで人様の家に泊まるのは、かえって気を使ってしまうのでは？ と心配になります。

しかし夫はいつも、友人の「ちょっと会えない？」という言葉を拡大解釈し、すぐに宿泊を提案してしまうのです。

「みんなで外食でもいいんじゃない？」と言ってみましたが、夫は聞き入れません。

なぜ夫はここまで「自宅でのおもてなし」にこだわるのか。

私は夜な夜な考え、ハッと気づきました。

夫がおもてなしにこだわる理由

お店でお客さんとして座っているだけでは、夫の「やりたいこと」は満たされないのです。

夫が求めているのは、単なる食事会ではなく、「自らキッチンに立ち、豪快に腕をふるう俺」という演出なのかもしれません。

トイレやお風呂の順番、寝床の確保といった裏方の苦労は私の担当。

夫の頭の中にあるのは、「すごい！ おいしい！」とみんなに喜んでもらう、最高のホストとしての自分の姿だけ……。

毎日義務として淡々と料理を作っている私からすると、「料理＝エンタメ」として楽しめる夫の無邪気さが、少しだけ羨ましくもあり、呆れてしまう部分でもありました。



でも、そんな「おもてなしの心」自体は、彼の良いところでもあるんですよね。