数日間お家を留守にしていた彼氏さんが帰宅して、猫ちゃんと…？久しぶりの再会を果たした二人が見せた、あまりにも幸せな光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で17万再生を突破し、「彼氏の腕にのってる猫ちゃんの小さな手が尊い」「寂しかったにゃんって顔してて可愛すぎる♡」といった声があがりました。

【動画：数日家を空けていた彼氏→そろそろ帰ってきてるかなと『ペットカメラ』を確認したら、猫と…】

いつまでも子猫のような可愛さ♡

TikTokアカウント「@chapi0625」に投稿されたのは、サイベリアンの「ちゃぴ」ちゃんと、数日間留守にしていた彼氏さんが帰宅した際に見せた、心温まる光景をとらえた動画です。

飼い主さんが帰宅すると、いつも爪研ぎをしながらお出迎えをしてくれるというちゃぴちゃん。2歳になった今でも子猫のような可愛らしさがあり、シャンプー中に可愛らしく鳴くなど、思わずキュンとしてしまうあざと可愛い一面を見せてくれるのだそう。

ペットカメラを確認すると…

先日、そんなちゃぴちゃんを置いて、数日お家を空けていたという彼氏さん。飼い主さんは、彼氏さんがそろそろ帰宅しているのではないかと思い、ペットカメラで室内の様子を確認してみることに。

するとそこに写っていたのは、ソファに座った彼氏さんが、ちゃぴちゃんを大切そうに両手で抱きかかえ、左右にゆらゆらと揺れている姿だったといいます。ちゃぴちゃんは小さな前足を彼氏さんの腕にそっと添え、身を預けるようにして揺られていたのだとか。

まるで父子です♡

まるで父子のようなその光景は、再会の喜びを噛み締めているようにも見えます。そのあまりにも優しい世界に、飼い主さんは思わず涙が出そうになったといいます。

ちゃぴちゃんは、普段飼い主さんがお出かけをする際にも、「置いていくな」という圧をかけてくるのだそう。そんなちゃぴちゃんにとって、彼氏さんの不在はきっと寂しくてたまらなかったのだと思うと、この再会のひとときがより尊く感じられます。

1.4万件を超える高評価を獲得した、見ているだけで幸せになれるこの動画。視聴者からは「猫をあやしてるのか、猫にあやされて揺れてるのか」「猫に会いたかったんだね。わかるよ、わかる。愛しいからね♡」「ソファに同じ顔のブランケットかかってて可愛い」「幸せな光景すぎて逆に悲しくなってきた、わしゃもう寝るよ」「私のペットでも私の彼氏でもないけど、愛おしい気持ちになりました♡」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@chapi0625」では、朝はふみふみで起こしてくれるちゃぴちゃんの、たくさんの愛情をもらって伸び伸びと過ごす、ほっこり癒される日常の様子を動画で楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@chapi0625」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。