何が出るか楽しみーーッッ♡【ファミマ】可愛いマスコット入り！「入浴剤」に癒されてみない？

疲れた日の夜には、リラックスがてら「入浴剤」を浴槽に入れて楽しみませんか？ 【ファミリーマート】では今、可愛いマスコットをゲットできる入浴剤が集まっている様子。バスタイムに手軽に試せて、何が出るか分からないワクワク感が楽しめるのも魅力です。今回はキャラ系のマスコット入りの入浴剤をご紹介します。

森の香りが楽しめる「びっくらたまご ゆけっ！ ポケモン タイプ別入浴剤～くさタイプポケモン～」

「ポケモン」のマスコットがゲットできるこちらは、くさタイプのみが全5種類ラインナップしている入浴剤。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「森の香り」が楽しめて、まるで森林浴をしているような気分が味わえてリラックスできるかも。中に入っているマスコットは可愛らしいミニサイズ。鮮やかな発色感があり、お部屋に飾るだけで映えそうです。

さまざまな姿がラインナップ！「星のカービィ PUPUPUコレクションバスボール」

ぷくっと膨れた感じがキュートな「星のカービィ」の入浴剤。スリープやワープスターなど、さまざまなカービィの姿が楽しめる全5種類のラインナップです。パッケージによれば入浴剤は「ピーチのかおり」で、華やかなフルーティーさが優雅な気分に浸らせてくれそう。自分へのご褒美に選ぶのも良さそうです。

ホイップ仕立ての「びっくらたまご バブルフィーバー カービィのグルメフェス」

ホイップ仕立てのデザインが可愛いこちらは「カービィのグルメフェス」がテーマの入浴剤。全6種類のラインナップには、メタナイトやワドルディも含まれており、思わずコレクションしたくなりそうです。レポーターHaruさんによると「ほんのり甘いミルクの香り」がしたとのこと。あまり癖のない香りも相まって、ちょっとしたプレゼントに贈っても喜ばれるかも。

丸みのあるフォルムが可愛い「びっくらたまご ONE PIECE vol.2」

「ONE PIECE（ワンピース）」のキャラが大集合しているこちらも必見。樽には手配書が貼られている海賊らしいビジュアルや、丸みのあるフォルムもキュートです。全7種類ラインナップのマスコットは、各キャラで表情が異なるところもポイント。公式サイトによると入浴剤は「マリンの香り」がするそうで、爽やかさに気分もリフレッシュできそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino