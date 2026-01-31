表示回数10万を突破し、「あんらぁ～！美人な子ねぇ！」「大切にされてるのが伝わってきます」と絶賛されているのは、ある黒猫の保護当時と現在の姿。保護された時には衰弱しきっていた子猫が、現在では穏やかな表情で過ごしている様子が感動を届けています。

衰弱した状態で発見されたすみちゃん

ある日、Xアカウント『猫バカ日記』に投稿されたのは、黒猫のすみちゃんが保護された当時の光景。保護主さんがまだ小さな子猫だったすみちゃんが発見したのは、民家の壁と壁の間。千切れた紙や木の葉に混じって、庭の隅で小さくなっていたといいます。

いったい、どれほどの時間をそうしてひとりで過ごしていたのでしょうか？発見当時の衰弱しきったすみちゃんの姿に、胸が締め付けられます。

たくさんのお兄ちゃんお姉ちゃんとすくすく成長中

保護された当初は虫の息だったすみちゃん。その後、保護主さんの自宅では飼えないということで投稿者さんのおうちにやってきたといいます。ほかの猫ちゃんたちと過ごしていくうちに、少しずつ元気を取り戻していったとのこと。たくさんイタズラをしたり、投稿者さんやお兄ちゃん猫お姉ちゃん猫に甘えてくれるようにもなったのだとか。

そうしてすくすくと育っている現在のすみちゃんの姿には、たくさんの人から感動の声が届けられることとなったのでした。

民家の隙間で弱りきっていた保護当時のすみちゃんが、元気いっぱいな現在の姿になった光景には、「助けてもらって本当に良かった。お幸せに」「すくすく元気に成長してね」「たくさんご飯食べて、お部屋の中を走ってね」と、応援の声が続々と寄せられることに。

Xアカウント『猫バカ日記』では、保護された猫ちゃんたちの様子や、投稿者さんのおうちで暮らしている猫ちゃんたちの姿が投稿されています。辛い境遇を乗り越え、のびのびと育っていく猫ちゃんたちの姿に、きっと元気をもらえることでしょう。

すみちゃん、投稿者さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「猫バカ日記」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。