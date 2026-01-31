坂の多い街・神戸。



異国情緒あふれる街並みの中にも、歩くほどに表情を変える坂道が数多く残されています。



そんな神戸の坂を、アイドルと一緒に歩きながら紹介していく連載「神戸スキップ坂」。



今回は、神戸を代表する観光地のひとつ、神戸市中央区・北野坂をピックアップします。



一緒に歩いたのは、関西発のアイドルグループ「すーぱーぷーばぁー‼︎」の妃奈乃愛莉さん。兵庫県出身の彼女とともに、神戸らしさが凝縮された坂道をゆっくりと巡りました。

アイドルグループ「すーぱーぷーばぁー‼︎」の妃奈乃愛莉さんと、北野坂を歩きます

三宮駅の山側（北側）から、新神戸駅の少し手前に広がる北野異人館街へと続く北野坂。



街の中心部にありながら、坂を登るにつれて空が近くなり、振り返れば神戸の街並みと、その先に広がる海を望むことができます。



坂の途中には、異国情緒あふれる洋館が点在。その代表格が、ドイツ風建築として知られる「風見鶏の館」です。

屋根の上では、風を受けてくるりと回る風見鶏が静かにたたずみ、北野のシンボルとして親しまれています。



この風見鶏の館が全国的に知られるきっかけとなったのが、NHKの連続テレビ小説『風見鶏』（1977年度）。



放送当時は、坂を歩くのも困難なほど多くの観光客でにぎわったといいます。今もなお、北野坂を象徴する存在として、多くの人が足を止めるスポットです。

「風見鶏の館」をバックに

北野異人館街の魅力は、洋館だけにとどまりません。



坂道沿いには、お洒落なカフェや雑貨店、世界各国の料理が楽しめる飲食店が点在し、散策そのものが楽しいエリアです。



「海を見ながら、景色を楽しみつつ、神戸ならではの街並みを感じながらお散歩したいですね。買い物しながら、ぶらぶら歩くのも楽しそう」と妃奈乃さん。



坂道の先々に広がる景色が、自然と会話を弾ませてくれます。

そもそもこの一帯に異人館が集まったのは、神戸港開港後、外国人居留地の用地が不足したことがきっかけでした。港を一望できる高台という立地の良さから、多くの外国人が住居を構えたのが始まりです。

第二次世界大戦や阪神・淡路大震災といった大きな出来事を乗り越えながら、保存や修復が重ねられ、現在のような観光地として大切に残されてきました。



坂道を歩いていると、街が積み重ねてきた時間の厚みも感じられます。

散策の途中には、ソフトクリームなどを販売するお店「神戸六甲牧場 北野本店」でひと休み。濃厚なミルクを使ったアフォガードは、甘いもの好きだという妃奈乃さんのお気に入り。「ケーキとか、キャラメル系の飲み物も好きなので、こういうお店に立ち寄れるのも北野坂ならではですね」と笑顔を見せます。

この北野エリアには、北野坂のほかにも、トーマス坂、ハンター坂、おらんだ坂といった個性的な名前の坂が点在しています。これらの名前の多くは、かつてこの地に暮らしていた外国人の名前や国に由来したもの。坂そのものが、異国文化とともに歩んできた神戸の歴史を物語っています。



ちなみに神戸市の平均傾斜は4.4度（全国平均の約10倍！）。坂の傾きを測る器具「スラント」で実際に測ってみたところ、北野坂の傾斜は9度。



観光客の姿も多い北野坂ですが、実際に歩いてみると足元からじわじわと坂の存在感が伝わってきます。

北野坂の傾斜は9度

最後に、妃奈乃さんは自身の人生の「坂」についても語ってくれました。



「アイドルになる前は、ネイルサロンで働いていました。でも、昔から憧れていたアイドルという道が、心のどこかでずっと消えずに残っていたんです」



そうして選んだ新しい道は、決して楽なものではありませんでした。



「実際にアイドルになってみると、想像していた以上に大変で。ダンスを覚えるのも簡単じゃないし、悩むこともたくさんあります」と正直な思いを明かします。



それでも、夢への坂を登り続けられる理由は、彼女の目の前に広がった景色のありました。



「ライブでファンの皆さんが楽しそうにしてくれていたり、特典会で『元気もらったよ』って声をかけてもらえたりすると、この道を選んでよかったなって思えるんです」

急な坂の途中で振り返ったときに見える景色のように、歩いてきた道がそっと肯定される瞬間。



妃奈乃さんの言葉は、北野坂の風景と重なりながら、静かに胸に残りました。



坂道は一歩ずつ登った先でしか出会えない風景があります。歴史と異国情緒、そして日常の賑わいが交差する北野坂を楽しんでみてはいかがでしょうか。

◆北野坂

兵庫県神戸市中央区北野町3丁目4



出演：妃奈乃愛莉（すーぱーぷーばぁー‼︎）

撮影：前川元（STUDIO221B）

文：青島ほなみ（神戸市坂アンバサダー）