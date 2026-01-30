日産リーフに新グレード「B5」登場！ 手頃な価格で実用性と航続距離を両立
日産自動車株式会社は、55kWhのバッテリーを搭載した新型EV「日産リーフ」B5グレードを発表した。
同モデルは、2010年の初代リーフ登場以来培った技術をもとに、より手頃な価格帯で最大521kmの航続距離（WLTC）を実現。静粛性や運転支援機能も備え、日常使いに適したEVとしての魅力を高めている。また、日産モータースポーツ＆カスタマイズは同モデルをベースに、専用装備を纏ったプレミアム仕様「AUTECH」B5を同時発表し、多様なニーズに対応するラインアップを拡充した。
新型「日産リーフ」B5を発表
日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区 社長：イヴァン エスピノーサ）は29日、55kWh*１のバッテリーを搭載した「日産リーフ」B5グレードを発表しました。
次世代のクロスオーバーEVとして全面刷新された3代目となる新型「日産リーフ」は、2010年の初代リーフの発売から15年間積み重ねた知見と経験を最大限に活かして開発されました。昨年10月に発表した78kWhのバッテリーを搭載するB7グレードは、先進的なデザインや滑らかな走りに加え、実用的な航続距離や高い充電性能などが、お客さまより高く評価いただいています。
今回新たに発表したB5グレードは、広々とした室内空間、EVならではの力強く静かな走り、そして先進の運転支援技術などの新型「リーフ」の魅力をそのままに、55kWhのバッテリーを搭載したモデルです。一充電走行距離は最大521km（WLTC） *2を実現し、買い物などの日常使いや週末のドライブにも十分な航続距離と、よりお求めやすい価格を両立しています。
新型『日産リーフ』は、安心して長距離ドライブもお楽しみいただけるB7と、日常の移動をより快適にするB5の2つのシリーズを用意することで、多様なニーズに応えるとともに、EVがもたらす豊かなライフスタイルを多くのお客さまにお届けしてまいります。
「リーフ」B5は、本日より全国の日産販売店にてご注文の受付を開始し、３月より順次お客さまにお届けを開始する予定です。
「日産リーフ」 B5全国希望小売価格（消費税込み）
*1: バッテリー総電力量。
*2: B5 Sグレード。
「日産リーフ」 B5主要諸元
＊ 総電力量 B5：55kWh。総電力量は、車両に搭載した電池のエネルギー量を表しています。国連危険物輸送勧告の定義に基づき算出した値であり、電圧（V）と容量（Ah）、セル数によって求められます。
＊交流電力量消費率および一充電走行距離は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）、整備状況（タイヤの空気圧等）に応じて値は異なります。電気自動車は、走り方や使い方、使用環境等によって航続可能距離が大きく異なります。
「日産リーフ」WEBカタログ https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/leaf.html
日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社（本社：神奈川県茅ヶ崎市、社長：真田 裕、略称NMC）は29日、55kWh*1のバッテリーを搭載した「日産リーフ」のカスタムカー、「AUTECH」B5グレードを発表しました。
「AUTECH」は、多種多様なカスタムカーづくりで蓄積してきた同社伝統のクラフトマンシップを継承し、スポーティでありながら高級感漂うスタイリングを伸長させたブランドです。素材などの細部にもこだわりを持つお客さまに向けた、プレミアムスポーティをコンセプトとしています。「AUTECH」ブランド発祥の地である湘南・茅ヶ崎の「海」と「空」のイメージから想起したブルーをブランドのアイコニックカラーとしています。
新型日産リーフ「AUTECH」は、次世代のクロスオーバーEVとして全面刷新された新型「日産リーフ」をベースに、さらに高級感や特別感を高めたモデルとして、昨年10月にB7グレードを発表しました。存在感や優越感を満たすエモーショナルでスポーティなエクステリアデザインや、上質な素材やディテール表現により落ち着きとこだわりが感じられる、よりプレミアムな室内空間がお客さまから好評を得ているほか、ブランドのアイコニックカラーであり、AUTECH専用ボディカラーである「ディープオーシャンブルー/スーパーブラック 2トーン」が、全体の4割超を占めています。また、1月に幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」に出展し、来場者の投票で選ばれる「東京国際カスタムカーコンテスト2026」において、ドレスアップ・コンパクトカー部門の優秀賞を受賞しました。
新型日産リーフ「AUTECH」はベース車と同様に、安心して長距離ドライブもお楽しみいただけるB7と、日常の移動をより快適にするB5の2つのシリーズを用意することで、多様なニーズに応えるとともに、EVがもたらす豊かなライフスタイルを多くのお客さまにお届けしてまいります。
「AUTECH」B5グレードは、本日より全国の日産販売店にてご注文の受付を開始し 、３月より順次お客さまにお届けを開始する予定です。
＜全国希望小売価格（消費税込み）＞
*1: バッテリー総電力量。
日産リーフ「AUTECH」 WEBカタログ：
https://www.autech.co.jp/sv/leaf_autech/index.html
リリース提供元：日産自動車株式会社