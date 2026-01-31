将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第２局が３０日、大阪・高槻市の関西将棋会館で指された。挑戦者で先手の西山朋佳女流二冠（３０）＝白玲、女流王将＝が福間香奈女流名人（３３）＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に１２５手で勝利。シリーズ２連勝で３期ぶりの奪還に王手をかけた。これで両者の公式戦での対局数は１００（福間の５４勝４６敗）となり「百番指し」を達成。第３局は２月８日、千葉・野田市の関根名人記念館で行われる。

節目を勝利で飾ったのは西山だった。中盤までは互角だったが、福間のペースに傾いたところで西山の終盤力が光り、逆転した。「難しかったので、変化の多い終盤だった」と振り返り、安堵（あんど）したような表情も見せた。

記念すべき福間との百番指しは大舞台での対局となった。初手合いは２０１２年の女流王座戦本戦。１００局のうち９３局が番勝負。棋士を入れても１３組のみが達成した大台だ。女流棋界を牽引（けんいん）している２人だからこそ達成できた記録といってもいいだろう。西山は「あまりない形で注目していただけるのであれば光栄なこと。その期ごとに何局か話題となる将棋があったり、一方で充実感のある将棋もあったりした。そういったのが積み重なった結果かなと思います」とうなずいた。

何度も盤を挟むため「同じような展開の負けを減らしたいというのは意識している」。「相振り飛車が少ない上にオープニング（序盤の指し手）も福間さんしかやらない。研究会で意識的にやってくださる方もいるので、そういうところでタイミングを逃さないようにして、しっかり経験値にしていきたい」と日々、備えている。

連勝で３期ぶりの奪還に王手をかけたが、おごりはない。「奨励会時代から『まずこの将棋勝ったら』って感じは一回もない。目先の一局一局でずっとやってきたタイプ」と冷静に語る。次局に向けて「悪い手も指しているので反省して第３局に挑めたらと思います」と意気込んだ。（中西 珠友）

○…岩佐美帆子女流１級（２０）がタイトル戦で初めて記録員を務めた。一般棋戦を含めてストップウォッチ方式も初体験で「やり方が分からなくて緊張しました。チェスクロックに比べて長い将棋になることが分かりました」と現役の関大生が初々しい笑顔を見せた。女流棋界をリードする福間、西山の対局を間近で見届けて「迫力を感じました。私も、より頑張っていきたいなと思いました」と胸を膨らませていた。

◆百番指し 将棋界において、公式戦で同じ相手との対局が１００局に到達すること。女流では清水市代女流七段と中井広恵女流六段以来２組目（現在は１２５局）。歴代最多の同一対戦カードは、中原誠十六世名人、米長邦雄永世棋聖の１８７局。２２日に亡くなった加藤一二三さんも大山康晴十五世名人、中原十六世名人、米長永世棋聖の３人と百番指しを達成している。