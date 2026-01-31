近江の最速１４８キロ右腕・上田健介（２年）が、山田陽翔（現西武）らを擁して準優勝した２２年以来の旋風を巻き起こす。「うれしい。０点に抑えてチームを勝たせたい」。当落線上の近畿８強から２年ぶり８度目の春切符だ。プロ注目のエースは、自身初の聖地での零封劇をイメージ。「優勝できたらいい」と波に乗り、滋賀県勢の悲願・甲子園初優勝まで見据えた。

身長１８２センチからスリークオーター気味に繰り出す投球は直球が主体。最速１５０キロ超えも目指し、今冬は下半身の筋トレにも励んできた。昨秋は県大会で優勝も、近畿大会では準々決勝で同県の滋賀学園に１―２と９回サヨナラ負け。「甘い変化球を打たれて負けにつながった。課題はコントロール」と敗戦を糧に、制球面も磨いている。

地元の和歌山ホークスに所属した中学時代は、外野手がメインで投手兼任。中学３年で１４３キロをたたき出し、高校から投手に専念している。「今は打撃には自信がない」と今春導入のＤＨ制に苦笑いしたが「真っすぐで押す投球を見てほしい」と強みには胸を張る。昨春に勇退した多賀章仁前監督（６６）＝現総監督＝からバトンを受けた０１年夏の甲子園準Ｖ時の捕手、小森博之監督（４２）は聖地初采配へ向け「ＤＨは使います」とし「上田はポテンシャルが高く、伸びしろしかない」と期待を寄せた。

帽子のつばに「愛」の１文字を記す上田。「好きな言葉なので」と照れくさそうに笑い、家族愛や師弟愛やチーム愛に感謝しながら、こん身のストレートを投じる。（田村 龍一）

◆上田 健介（うえだ・けんすけ）２００８年１１月１５日、和歌山・かつらぎ町生まれ。１７歳。妙寺小６年時から妙寺少年野球クラブで野球を始める。妙寺中時代は和歌山ホークスで中堅手と投手。近江では１年秋から背番号「１」。２年春はケガでベンチ外も、同夏に「１８」、同秋から再び「１」。１８２センチ、８０キロ。右投右打。好きなプロ野球選手は山本由伸（ドジャース）。