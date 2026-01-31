石田ゆり子、お気に入りニットに喜ぶ“姿”に反響「ヤンキー座りも可愛い」「バック・トゥ・ザ・フューチャーに出てきそう」
俳優・石田ゆり子（56）が30日までに自身のインスタグラムを更新。新作コレクションのアイテムを着用し、近況ショットを公開した。
投稿で「こういう、なんとなく懐かしい感じの、ちょっと野暮ったい感じのするニットが私はなんだかとっても好きなんです」と、ブランド「サヤカデイビス」の新作を着用した2枚の写真を公開。「アメリカの古着のような、とにかくこの、少年要素がたまらない」などとつづった。
石田が気に入ったというニットは、ふんわり素材に柔らかな色合いのボーダーデザインとなっている。この投稿に「少年っぽいゆり子さん可愛すぎます」「めちゃくちゃお似合いです」「まだまだ若いね！」「なんだか バックトゥザフューチャーに出てきそう」「ボーイッシュなコーデゆり子さん本当に似合ってます」「オシャレで可愛い」など、絶賛のコメントが続々。また、写真のポーズについて「ヤンキー座りも可愛い」「こんなに可愛いヤンキー座りは初めてです」「ゆりゆりヤンキーになっとるぅ」などの声も寄せられた。
