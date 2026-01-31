『ぜんぶ、あなたのためだから』花嫁生存で新展開 藤井流星＆七五三掛龍也も“疑心暗鬼”「受け入れがたい真実がどんどん…」
WEST.の藤井流星が主演、Travis Japanの七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系1月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜 後11：00）第4話が1月31日、放送される。前回、結婚式の最中に何者かに毒を盛られ倒れた新婦・沙也香（井桁弘恵）の生存が判明。新たな展開を迎える第4話の放送を前に、藤井と七五三掛が見どころを語った。
作家・夏原エヰジ氏の小説を実写化した今作。誰が沙也香に毒を盛ったのか、犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣（藤井）と、結婚式にいたカメラマンの桜庭蒼玉（七五三掛）。犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか。次々と明らかになる、親友たちや母の偽善ぶり、さらには沙也香の驚がくの過去も見え隠れしてきて…。
沙也香も退院し平穏な新婚夫婦の日常に戻るかのように思えた和臣を、さらなる混乱が襲う。なんと、和臣の職場である区役所で結婚式での出来事が噂になっている模様。まさか怪しい人物が自分のそばに…。またしても「いいやつだと思っていた」友人に裏切られることになるのか。そう思った矢先、意外な人物が自分の周辺を嗅ぎ回っていることを知る。
これまでの注目ポイントとして、まずドラマの幕開けでもあった和臣と沙也香の結婚式シーン。「映像はとてもキレイだったけど、悪い言葉が飛び交っていて、全員が怪しく見える発言があった」と藤井。「桜庭がシャンパンの色に気づいているのも怪しいよね」と考察を投げかける。
すると七五三掛も、「桜庭が家に来たときのお母さん（松下由樹演じる香）の表情とかも怪しいし、第1話のラストで和臣が桜庭に協力をあおぎに来た後に（黒猫の）幸子に触っている姿さえ怪しく感じてきた」とキャストも“疑心暗鬼”に。
一方で、犯人捜しに乗り出した和臣と桜庭については、「探偵のバディが誕生している」と、2人とも手応えを感じているよう。その中で、第4話以降は2人の関係にも変化が出始めるようで、「どんどん衝撃的な展開が出てくる。バディの関係性も変わってくる」と七五三掛。藤井も「受け入れがたい真実がどんどん出てきます。衝撃展開が多く、後半になればなるほど考察も面白くなっていきます」と予告。「それぞれの犯人説を立ててみて、もう一回全員のリアクションを見てみてほしい」とオススメしている。
■第4話あらすじ
結婚式の最中に沙也香に毒を盛った容疑者の最有力候補と見ていた橋本智恵（大原優乃）、尾崎藍里（武田玲奈）が無関係だったことが分かり、残る人物は沙也香の母・香だけ…。そんな中、入院していた沙也香が無事退院を迎え、林田和臣と沙也香のマンションに香と桜庭蒼玉がやってくる。
藍里と智恵から聞いた衝撃的な沙也香の乱れた過去については直接尋ねることができないまま、未だ体調の優れない沙也香を甲斐甲斐しく世話する和臣。その様子をどこか冷めた目で見つめる香――マンションを後にした桜庭は、2人の”容疑者”と共に過ごす《悲劇の花嫁》の身を案じるのだった。
ある日、いつものように結婚式場で写真撮影をしていた桜庭は、ウエディングプランナーの上野帆花（なえなの）から、和臣が「披露宴のやり直し」を検討していると聞き、嫌な予感が頭をよぎる。一方、退院した沙也香と一見平穏で幸せな日々が戻ったかのように見える和臣だったが、素顔の見えない沙也香に対して、その心の内は激しくざわついていた。
やがて、和臣は職場である区役所内で、和臣と沙也香の結婚式での出来事が噂になっていることを知る。噂を広めた人物を探ろうと木村直人（古屋呂敏）を問い詰めた和臣は、意外な人物が自分の周辺を嗅ぎ回っていることを知り…。
