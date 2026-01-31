千葉・成田山新勝寺、節分会の特別参加年男を発表 大河ドラマ『豊臣兄弟！』仲野太賀＆白石聖ら、大相撲の横綱も【一覧・概要】
千葉・成田の真言宗智山派大本山成田山新勝寺は2月3日に節分会を行うのに先立って、特別参加年男を発表した。
【写真多数】新キャストを一挙紹介！豪華な顔ぶれズラリ
同寺では例年、「特別追儺豆まき式」に大相撲の力士やNHK大河ドラマの出演者が登場。大本堂前の特設舞台で裃を付けた年男・年女が豆をまき、多くの参拝者が訪れる。
【特別参加年男】
＜大相撲力士＞
横綱 豊昇龍
横綱 大の里
関脇 高安（※高＝はしごだか）
前頭 大栄翔
前頭 御獄海
＜大河ドラマ『豊臣兄弟！』出演者＞
仲野太賀(小一郎役)
白石聖(直役)
山口馬木也(柴田勝家役)
宮澤エマ(とも役)
大東駿介(前田利家役)
【特別追儺豆まき式概要】
場所：大本堂・正面特設舞台
時間：
第1回：午前11時
第2回：午後1時30分
第3回：午後4時
大豆：860キロ
からつき落花生：400キロ
剣守：1回につき1年365日
※歳日数365体をまきます。（うるう年は366体）
【写真多数】新キャストを一挙紹介！豪華な顔ぶれズラリ
同寺では例年、「特別追儺豆まき式」に大相撲の力士やNHK大河ドラマの出演者が登場。大本堂前の特設舞台で裃を付けた年男・年女が豆をまき、多くの参拝者が訪れる。
【特別参加年男】
＜大相撲力士＞
横綱 豊昇龍
横綱 大の里
関脇 高安（※高＝はしごだか）
前頭 大栄翔
前頭 御獄海
＜大河ドラマ『豊臣兄弟！』出演者＞
仲野太賀(小一郎役)
白石聖(直役)
山口馬木也(柴田勝家役)
宮澤エマ(とも役)
大東駿介(前田利家役)
【特別追儺豆まき式概要】
場所：大本堂・正面特設舞台
時間：
第1回：午前11時
第2回：午後1時30分
第3回：午後4時
大豆：860キロ
からつき落花生：400キロ
剣守：1回につき1年365日
※歳日数365体をまきます。（うるう年は366体）