浜田雅功、伝説的コントバラエティーのモデルを訪ねる 「あっ、近いな」ロケ途中に突然提案
ダウンタウンの浜田雅功が、31日放送の『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）で俳優の伊藤英明と大阪で街ブラロケを行う。ロケの途中に浜田の提案でまさかの人物に会いに行く事態に。
【動画】「なんやねん！」人気俳優とパンストの引っ張り合いにツッコむ浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。相方は前回に引き続き、シリアスからコミカルまで自在に演じ分ける幅広い表現力で、数々のドラマ・映画で主役を務め、観る者を惹きつけてやまない実力派俳優・伊藤英明。
「大阪あったかいもん巡り 麺編」と題し、寒い冬にぴったりなアツアツの麺料理を巡る。“辛ウマ好き”だという伊藤におすすめの心斎橋にある「麻婆豆腐ラーメン専門店」では、辛さに悶絶しながらも人気の汁なし麻婆豆腐ラーメンに舌鼓を打つ
次に向かったのは、ダウンタウンが若手時代から通い続けてきた思い出が詰まった店。『ごぶごぶ』でもたびたび登場する店だが、身を以てダウンタウンを感じられた伊藤はまたしても感極まる。ダウンタウン愛が最高潮に達した伊藤から若手時代について、次々質問を投げかけられる浜田だが、ファン丸出しの質問に真摯に答える。
ニヤニヤが止まらない。今度は浜田から伊藤に「特に好きな、我々（ダウンタウン）の作品や番組は 」と質問。伊藤は「やっぱり『ごっつええ感じ』ですよね」とダウンタウンによる伝説的なバラエティー番組『ダウンタウンのごっつええ感じ』の名前をあげる。
浜田も「年代的にもそうやんな」と納得。伊藤は「『ごっつええ感じ』のキャラクターは、お二人のバイト先の方がモデルになってるって聞いて…」と切り込むと、浜田は「よう知ってんな 。いるんです、実際に」と言い、「あっ、近いな。行く？」と提案。ロケの途中に突然、『ごっつええ感じ』のキャラクターのモデルとなった人物に会いに行くことに。
【動画】「なんやねん！」人気俳優とパンストの引っ張り合いにツッコむ浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。相方は前回に引き続き、シリアスからコミカルまで自在に演じ分ける幅広い表現力で、数々のドラマ・映画で主役を務め、観る者を惹きつけてやまない実力派俳優・伊藤英明。
次に向かったのは、ダウンタウンが若手時代から通い続けてきた思い出が詰まった店。『ごぶごぶ』でもたびたび登場する店だが、身を以てダウンタウンを感じられた伊藤はまたしても感極まる。ダウンタウン愛が最高潮に達した伊藤から若手時代について、次々質問を投げかけられる浜田だが、ファン丸出しの質問に真摯に答える。
ニヤニヤが止まらない。今度は浜田から伊藤に「特に好きな、我々（ダウンタウン）の作品や番組は 」と質問。伊藤は「やっぱり『ごっつええ感じ』ですよね」とダウンタウンによる伝説的なバラエティー番組『ダウンタウンのごっつええ感じ』の名前をあげる。
浜田も「年代的にもそうやんな」と納得。伊藤は「『ごっつええ感じ』のキャラクターは、お二人のバイト先の方がモデルになってるって聞いて…」と切り込むと、浜田は「よう知ってんな 。いるんです、実際に」と言い、「あっ、近いな。行く？」と提案。ロケの途中に突然、『ごっつええ感じ』のキャラクターのモデルとなった人物に会いに行くことに。