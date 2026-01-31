カラオケ作った功労者、謙虚だったからこそ、世界に広まった？あす放送『孝太郎×カズのNIPPONチェンジャーズ』
小泉孝太郎とカズレーザー（メイプル超合金）がMCを務めるバラエティー番組『孝太郎×カズのNIPPONチェンジャーズ』（後3：00〜4：25）が2月1日、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで放送される。
【写真あり】貴重2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ
普段何気なく使っている生活用品から公共インフラまで。歴史を振り返れば、それらはすべて誰かが作り上げてきたものであり、その一つ一つの発明が、私たちの生活に革命をもたらしてきた。
番組では、さまざまなアイデアや発明で日本人の生活に変革をもたらした功労者「NIPPONチェンジャーズ」に注目。彼ら彼女らの人生を紐解き、その生き様を学んでいく番組となっている。
【内容】
・謙虚だったからこそ、世界に広まった!?その衝撃ストーリーとは。日本発、世界に広まったカラオケを作った功労者、根岸重一。
・1万枚もの設計図を手書き＆3ヶ月で完成!?建設現場は、命綱なし＆全て手作業!?天才設計者と伝説橋梁鳶がタッグ！東京タワーを作った功労者、内藤多仲・黒崎三朗。
・暗く寒い台所を、明るく調理しやすいダイニングキッチンに！日本初の女性建築家で、ダイニングキッチンを作った功労者、浜口ミホ。
