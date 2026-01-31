松下奈緒、“息子”とツーショット「身長差かわいい！」「可愛すぎます」
俳優の松下奈緒が31日までに、カンテレ・フジテレビ系全国ネットドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜 後10：00〜）で親子役を務める山崎真斗（※崎＝たつさき）のインスタグラムに登場。“親子”ショットが公開された。
【写真】「身長差かわいい！」“息子”とのツーショットが披露された松下奈緒
山崎は「たくさん食べて大きくならなきゃ」とつづり、松下との2ショット写真をアップ。しょんぼりした表情の山崎の頭に、松下が手を乗せてほほ笑む仲むつまじい“親子”の姿を披露した。
ドラマは、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品となっている。
この投稿に「かわいい過ぎる！」「親子写真可愛すぎます」「身長差かわいい！」といったコメントが寄せられた。
