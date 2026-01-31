＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

日本武道館公演大成功、メジャーデビューとグループにとって大きな節目となった2025年。「いぎなり東北産 RE:STRAT 新たなステージへ」第3回のテーマは「2026年の誓い」に決定！ さらなる飛躍を目指すメンバーに目標やビジョンを語ってもらいます。

◇ ◇ ◇

日刊スポーツをご覧のみなさま、こんにちは！ こんばんは！ 岩手県産の桜ひなのです！ 今回のテーマは、「2026年の誓い」です！ どうしよう！ 何を誓おうかしら♪ ぜひ皆産も一緒に考えてみてください♡ まずはやっぱり！ 「もーっとかわいくなること♡」を誓いたいと思います！ これはね、毎年誓っていると思うのですが、2026年も更新していきたいなと思います！ 「もんちゃん、これ以上かわいくなってどうするのよ！」って言われるくらい頑張っちゃうぞ〜♪

新しい自分も見つけていきたいし、いろんな私を見せていけたらいいなって思います！ お楽しみに！ そして、もうひとつは「早寝する」です！ これは63％ぐらいの気持ちで誓いたいですね…。21年間のうち、一度も達成したことのない夢のような目標なので、2026年にかなうかはわからないのですが、気持ち的には全力で挑もうと思っているので温かく見守っていただけるとうれしいですわ♡ やっぱり早寝って本当にすてきだなって思うんです。本当にうらやましくて……うらやましいです…。早寝したら、必然的に朝も早く起きることができると思うんですよ。それもけっこう狙いで☆ 頑張っていきたい気持ちですね！ 早寝の秘訣（ひけつ）がある人は、私までぜひ！（切実）あと、自分への小さな誓いなのですが、自分にとって大切な、アニメを見る時間やゲームをする時間をたくさんつくってあげたいです！ そうしたらもっと人生が豊かになると思う！ 時間の使い方、上手になるぞ〜。

私の誓いはこんなところなのですが、皆産はぜひ「いぎなり東北産と仲良くなる！」を誓ってくださいっ！ 私たちと仲良くなるためにいっぱい遊びに来てほしいし、お話もしたいです！ 私たちも会える時間をたくさんつくれるように頑張るので、みんな〜待ってるからね〜っ【桜ひなの】

◆桜（さくら）ひなの 2004年（平16）5月6日生まれ、21歳の岩手県産。目標は歌でみんなを喜ばせること。愛称は「ひなもん」。メンバーカラーはオレンジ。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。25年7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の同8月9日にavex traxからメジャーデビュー。同10月8日、メジャー1stシングル「らゔ♡戦セーション」をリリース。1月から全国5カ所でZeppツアーがスタート。