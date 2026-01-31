識者が見た“現実的な序列”　新天地での岡本和真、村上宗隆の最適打順は？

日本が誇る二人のスラッガーはMLBでどんな活躍を見せるのか(C)Getty Images

日本を代表する2人のスラッガーがいよいよメジャーの舞台に立つ。ホワイトソックスと2年3400万ドル（約53億7000万円）で契約した村上宗隆と、ブルージェイズに4年6000万ドル（約94億円）で加入した岡本和真。2年連続で地区最下位のホワイトソックス、そして昨季にワールドシリーズに出場したブルージェイズと、置かれた状況は対照的だが、彼らはそれぞれのチームでどの打順を任されるのだろうか。

村上の契約条件が当初の見通しを下回ったのは、メジャーでどのような成績を収められるか、予想がつきにくかったのも理由だった。日本での成績と、過去の日本人野手がメジャーで残した実績をもとに算出された複数の予想成績では、打率は高くて.230程度、2割そこそこの低打率という厳しい見方もある。

半面、本塁打数は28〜32本と30本前後は打てるとの予想で一致しており、パワーは十分に通用すると評価されている。本拠地球場のレイト・フィールドが左打者に有利な点も後押しになりそうで、打点は70〜75、OPSは7割台後半と見込まれている。

再建真っただ中のホワイトソックスでは、この数字なら打線の中軸を任されるはずだ。昨年チームトップのOPSだったのは、遊撃を守るコルソン・モンゴメリーの.840で、捕手兼DHのカイル・ティールが.786。村上の予想値はこれに次ぐものだ。

入団時は6〜7番あたりとの予想が多かったが、主力打者の一人だったルイス・ロバート・ジュニアがメッツへトレードされたので、繰り上がって5〜6番で開幕を迎えると考えられる。「低打率の長距離砲」としては、このあたりが最適な打順だろう。ただしメジャーの環境や投手に慣れて想定以上の高打率を残していけば、モンゴメリーの後ろの3〜4番に上がってもおかしくはない。