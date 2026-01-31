父親は大企業の社長で、親戚も東大・京大が当たり前のエリート揃いなのに…幼少期は親族から「子育てに失敗した」という目で見られていたという千秋さん。壮大なコンプレックスを抱きつつも家族に認められたい一心で走り続けてきました。

【写真】小学生時代の「めっちゃクールビューティー」な千秋さん（5枚目/全13枚）

漫画やテレビを制限された子ども時代

のどかで緑あふれる公園で休憩中

──「ポケットビスケッツ」での歌手活動、声優、デザイナー、実業家など、マルチな才能を発揮し続けるタレントの千秋さん。その強烈な個性の裏には、エリート一族のなかで味わった「落ちこぼれ」の屈辱とそれをバネにした反骨精神があったとうかがいました。つねにエネルギッシュにわが道を切り拓いてきた印象がありますが、意外にも子ども時代は「内向的で目立たない子」だったそうですね。

千秋さん：小学校5年生まではおとなしくて、授業で答えがわかっていても手を挙げられないような引っ込み思案な子でした。通知表には決まって「もっと積極的に」と書かれていました。背も低く、運動も苦手だったので運動会は憂うつでしたね。

── 今の千秋さんからは想像もつきません。何かきっかけとなるようなことが？

千秋さん：小1のときの先生が、なぜかわからないけれど、私にだけ厳しかったんです。私と背格好が似ている友達のことは「小さくてかわいいねえ」とほめるのに、「それに比べてあなたは…」と比較して冷たい態度をとられる。落としものを拾って届けても疑われたりしました。まだ幼かったので言い返すこともできず、「なんでだろう…」「大人は怖い」と心を閉ざしてしまいました。

── それは辛い経験でしたね。そこからどうやって殻を破ることができたのですか？

千秋さん：転機は、小学5年生のときの担任だった音楽の先生との出会いでした。若い女性で、今で言うとちょっとギャルっぽい雰囲気。その先生が私のピアノの才能を認めてくれて伴奏を任されたり、リコーダーの見本役に選ばれたりしました。みんなの前で「できる」と認めてもらえたことで、初めて自信がつきました。

── 先生に認められたことが、大きな自信になったんですね。千秋さんといえば、ファッションやデザインなど独自のセンスも魅力ですが、子ども時代は、どんなカルチャーに触れて育ったのでしょうか。

千秋さん：うちは母の方針で、漫画は基本的に禁止でした。「中学生の恋愛とか盗みとか、悪影響があるから」って。唯一許されたのが『ドラえもん』だけ。母が先にチェックして「変な場面もないし、ためになる」とOKが出たので、そればかり繰り返し読んでいましたね。テレビも『オレたちひょうきん族』や『金八先生』は見せてもらえなかったので、同世代の友達と話が合わないこともよくありました。

── 漫画やテレビを制限されるなかで、千秋さんは何に夢中になっていたのですか？

千秋さん：いちばんの楽しみは、父が海外出張で持ち帰る外国の機内誌でした。ヨーロッパやアメリカの雑誌には、日本にはない色使いや見たことがない写真がたくさんあって。それを切り抜いてコラージュを作って遊んでいました。母が童話を作って話してくれるのが好きで、物語の世界に触れることが日常でしたね。

母はもともと大学を出て会社勤めをしていました。でも父と結婚するために数年で会社を辞めて専業主婦に。大人になってから「せっかくいい大学行っていい会社に就職したのに、なんですぐ辞めちゃったの？もったいない」って聞いたら「でもお父さんと結婚できたじゃない」って即答されて。ああ、母はまったく後悔してないんだなと思いました。家庭に入ってからは、英検1級の資格を活かして、家で英語塾を開いていました。

「ちいちゃんも東大行くんだよね？」

── 千秋さんのお父さんは、日本板硝子の社長や会長を務めた実業家として知られ、親戚にもエリートが多いインテリ家系です。千秋さん自身も周囲からの期待を背負ってプレッシャーを感じることが多かったのではないでしょうか。

千秋さん：いとこたちは当たり前のように東大や京大に行く環境でしたから、私も小さいころは「ちいちゃんも東大行くんだよね？」って周りから言われて育ちました。でも、小4で学習塾に入れられたら、授業がちんぷんかんぷん（笑）。父が理数系、母が文系と英語を毎週教えてくれるんですが、あまりにわからなさすぎて泣きながら宿題をやっていました。「こんなんで東大いけるわけないじゃん」って。

── 「東大が当たり前」という環境は、子ども心にかなりのプレッシャーじゃなかったですか？

千秋さん：プレッシャーでしたよ。だから、中1で盛大な反抗期がきました。塾をサボって、親に「うるさい！」「クソババア」って暴言を吐いて。でも、不思議と「超えてはいけない一線」は守っていました。たとえ周りがやっていても、人を傷つけたり、法に触れるようなことは絶対にしない。そこは親の教えが染みついていたんでしょうね。

── お父さんは大企業の社長で、ご親戚もエリート揃い。世間から見れば、経済的にも何不自由ない環境です。一般的に、そうした環境ではなかなかハングリー精神が育ちにくいように思うのですが、千秋さんは浮き沈みの激しい芸能界で長年サバイバルし続け、実業家としても果敢に挑んでこられました。その「雑草のような強さ」はいったいどこから来ているのでしょうか？

千秋さん：やっぱりコンプレックスはすごくありました。親戚で私だけが落ちこぼれで、しかも芸能界に入っちゃったものだから、一族のなかでは色物扱いだったと思います。「東大に行くと思ってたのに、よくわからない短大に入って、しかも芸能界に入っちゃって…」みたいな落胆ムードがあって、「両親が子育てに失敗した」という目で見られているのも感じていました。

「親戚だということは言わないで」と口止めされたくらいです。だからこそ、「みんなを見返したい」「学歴がある人たちよりも絶対に成功したい」みたいな思いが強かったんだと思います。

いっぽうで、東大に行ったいとこたちがどれだけ勉強をしていたか、その凄さを間近で見て知っているだけに「私はそこから逃げてしまった」という自覚もありました。だからほかのことで頑張らなくてはいけない。「学歴がすべてじゃなくて、こういう方法だってあるもん！」というのを、親や親族に見せたいというか、認めてもらいたい一心でした。そうやって必死にもがき続けているうちに、いろんなことに挑戦する癖がついたんだと思います。

大人になって親が認めてくれた言葉

ライブに向けて練習に気合が入る千秋さん

── 自分のやり方で見返す、という思いを貫き続けてきたのですね。その思いは、最終的に届いたのでしょうか。

千秋さん：両親に関しては、私がポケットビスケッツとして日本武道館のステージに立ったとき、「あの反抗期の凄まじいエネルギーは、このためにあったんだね」と答え合わせができたと言われました。そのときは「あ、ちょっと認められたのかな」とうれしかったですね。ただ、両親ともに「もっと頑張れ」とは一度も言わず、「いつでも辞めてもいいよ」というスタンス。だからこそ逆に「なにくそ！」という気持ちで続けている気がします。もし「頑張りなさい」と言われたら、辞めちゃう気がする（笑）。だから、今も、ずっと「反抗期」が続いているのかもしれません。

── 年齢を重ねると、諦めたり流されたりするほうがラクに思える場面も増えてきます。でも「いまだ反抗期なのかも」と、自分のやり方で世の中に抗い続けている千秋さんの在り方に、思わず背筋が伸びる思いがします。

千秋さん：いや、自分でもいい加減に「おさまれ、反抗期！」って思うんですけどね（笑）。天邪鬼だから、「もっと頑張れ」って言われたらやりたくなくなる。でも、その反発心が、今の私を踏ん張らせる力になっています。

取材・文：西尾英子 写真：千秋