姉は姫路・妹はアメリカに　“いじめ騒動”から5年、韓国バレー美女双子の現在

いじめ疑惑による騒動から5年が経った。

韓国女子バレー界を揺るがせた双子選手、イ・ダヨンとイ・ジェヨンの現在が伝えられている。

【写真】双子の妹イ・ダヨンのキス顔

女子バレーボール選手のイ・ダヨンは1月29日、自身のインスタグラムを更新。カフェで双子の姉イ・ジェヨンとくつろぐ様子を収めた写真を投稿した。競技中とは異なる、落ち着いた雰囲気が印象的だ。

イ・ダヨンは1996年生まれのセッター。双子の姉イ・ジェヨンとともに早くから注目を集め、韓国代表としてもプレー経験を持つ。国内リーグで頭角を現し、代表定着後は国際大会にも出場するなど、実績と知名度を兼ね備えた存在だった。

（写真＝イ・ダヨンInstagram）イ・ダヨン（右）、イ・ジェヨン（左）

しかし2021年、学生時代の行為をめぐる告発が報じられ、事態は一変。韓国バレーボール界全体を巻き込む騒動へと発展し、2人は所属クラブとの契約解除や代表資格停止などの処分を受けた。

その後、姉妹はそれぞれ海外へ活躍の場を移す。妹のイ・ダヨンはアメリカのサンディエゴ・モジョでプレーを継続。一方、姉のイ・ジェヨンは2024年に一度現役引退を表明したものの、昨年7月に日本のSVリーグ・ヴィクトリーナ姫路への加入が発表された。

一時は韓国バレー界から姿を消した双子だが、今はそれぞれ異なる場所で競技と真剣に向き合っている。

◇イ・ダヨン プロフィール

1996年10月15日生まれ。韓国・全羅北道出身。身長180cm。韓国のプロバレーボール選手で、元韓国代表。アメリカのサンディエゴ・モジョ所属。双子の姉イ・ジェヨンもバレー選手で、日本のヴィクトリーナ姫路に所属。実父は陸上競技（ハンマー投げ）韓国元代表のイ・ジュヒョン、実母はソウルオリンピック代表セッターのキム・ギョンフィというサラブレッド家系。2014年のプロデビューから2021年1月まで韓国国内で活躍していたが、学生時代のいじめ発覚で物議を醸し、無期限出場停止と代表資格はく奪処分を受けた。以降は海外で現役を続けている。