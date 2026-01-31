プロ野球・西武は30日、新助っ人3選手の入団会見を行いました。

持ち前の長打力や強肩っぷりが獲得の決め手となったアレクサンダー・カナリオ選手。愛称については“カニー”と呼んでほしいと笑顔を見せました。

以前所属していたMLB・カブスでは、鈴木誠也選手や今永昇太投手とも一緒にプレー。鈴木選手とは“いつもふざけあう仲”だったそうで、「頑張れ」や「ありがとう」「こんにちは」「おはよう」と様々な日本語を教わったことも明かしました。

そんなカナリオ選手ですが、「自分はアメリカでも100%のプレーをやってきたし、日本でも同じことをします。それが一番大切だと思います」と強調。さらなる成長を誓いながら、全力プレーを掲げました。さらに、予想される外野手のレギュラー争いについても「自分だけじゃなく他の選手もみんな、100%のプレーをすると思う。そこで勝つ、負ける。その結果は自分がコントロールできることではないから、自分を含めみんなが100%のプレーをすることしか考えていない」とコメント。チーム全員で競い合いながらの優勝に闘志を燃やしました。