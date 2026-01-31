プロ野球・巨人に入団したボビー・ダルベック選手が30日、入団会見を行いました。

ダルベック選手は、20年にMLBのレッドソックスでメジャーデビューし、21年には25本塁打を記録。右投げ右打ちでメジャーに渡った岡本和真選手にかわる強打者として期待されています。

学生時代は巨人OBで現ソフトバンクの王貞治会長の本を読んだといい「大学時代にサマーリーグでプレーをしていた打撃コーチから王貞治さんが執筆された本を勧められまして、それを読んだ結果タイミングの取り方や打席の心構えに関して学ばせていただきました」と明かしました。

自身の強みについて「私のアピールポイントはパワー、そして得点する力、ランナーを返せる能力、守備も平均以上だと思っています。打順は最終的に監督が決めると思いますが、自分は任された打順で自分の役割を全うしたい。ただ中軸を打つことには自信はありますし、特に4番を任されましたら光栄に思います」とコメント。

「その瞬間、一打席一打席集中していけば結果はついてくると思います。そういった心構えでプレーしたいと思います」とシーズンへ意気込みました。