“すみぽん”高倉菫、ヘルシーBODY＆滑らかな柔肌を披露 ビキニ姿に透け感のある羽衣を合わせたカットも
SNS総フォロワー数200万人超を誇る“バスケタレント”すみぽんこと高倉菫の『SPA!デジタル写真集 すみぽん「森ガールのヘルシーBODY」』（発売中）から誌面カットが公開された。
【写真】“令和の森ガールスタイル”すみぽん（高倉菫）美ヒップ公開
週刊SPA!本誌で紹介しきれなかったグラビアを収録した今作は、“令和の森ガールスタイル”をテーマに撮影され、童話のような世界観の中で、すみぽんのナチュラルな魅力を引き出した内容となる。
公開されたカットでは、口元に花を近づけた表紙ビジュアルが印象的で、花屋の店内で撮影されたシーンも収録。まるで“すみぽん”という名の花が存在するかのような、可憐で透明感あふれる描写が広がる。森ガールらしい手編み帽子をまとったショットでは、ナチュラルな雰囲気の中で、健康的なスタイルを披露している。
さらに、淡いピンクのチューブトップビキニ姿に透け感のある羽衣を合わせたカットも収録。柔らかな肌の質感やしなやかな手元の表情まで丁寧に切り取られ、幻想的な世界観を際立たせている。自然体の魅力と幻想的な演出が融合した構成が、作品全体にヒーリング効果をもたらしている。
すみぽんこと高倉菫は、2001年生まれ、愛知県出身。身長160センチで、SNS総フォロワー数200万人を超える“バスケタレント”として知られる存在だ。俳優としても活動しており、ドラマ『どーする？ごはん SEASON2』では、アルバイトをしながらカメラマンを目指すヒロイン・月島杏を演じるなど、活躍の幅を広げている。
【写真】“令和の森ガールスタイル”すみぽん（高倉菫）美ヒップ公開
週刊SPA!本誌で紹介しきれなかったグラビアを収録した今作は、“令和の森ガールスタイル”をテーマに撮影され、童話のような世界観の中で、すみぽんのナチュラルな魅力を引き出した内容となる。
さらに、淡いピンクのチューブトップビキニ姿に透け感のある羽衣を合わせたカットも収録。柔らかな肌の質感やしなやかな手元の表情まで丁寧に切り取られ、幻想的な世界観を際立たせている。自然体の魅力と幻想的な演出が融合した構成が、作品全体にヒーリング効果をもたらしている。
すみぽんこと高倉菫は、2001年生まれ、愛知県出身。身長160センチで、SNS総フォロワー数200万人を超える“バスケタレント”として知られる存在だ。俳優としても活動しており、ドラマ『どーする？ごはん SEASON2』では、アルバイトをしながらカメラマンを目指すヒロイン・月島杏を演じるなど、活躍の幅を広げている。