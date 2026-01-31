第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨秋の関東大会８強の昨春センバツ王者・横浜（神奈川）が、滑り込みでセンバツ連覇への切符をつかんだ。同校の最速１５４キロ右腕・織田翔希のほか、山梨学院（山梨）の投打二刀流・菰田陽生、沖縄尚学の左腕・末吉良丞、花巻東（岩手）の古城大翔内野手（いずれも２年）ら怪物候補を擁する強豪校も選出され、大きな盛り上がりを見せそうだ。組み合わせ抽選会は３月６日に行われる。

＊ ＊ ＊ ＊

笑顔で記念撮影を行う山梨学院のメンバーの中に、菰田の姿はなかった。２９日夜から高熱が出て、インフルエンザ感染が判明。吉田健人部長（２９）は「彼自身、この発表を楽しみにしていました」と話し、仲間とともに喜び合えなかった主将の心中を思いやった。

それでも、病床から野球部を通じて決意を込めたメッセージを発した。「昨年の夏は悔しい思いをしているので、甲子園の借りは甲子園で返せるように、キャプテンとして主軸としてチームを引っ張っていけるように頑張ります」

５年連続の出場は、関東・東京地区では初めて。吉田洸二監督（５６）は「正直、優勝より価値があると思っています。先輩が築き上げた伝統を、後輩がしっかり受け継いだということ」と感慨を口にした。センバツでは菰田は投手に比重を置く方針のもと準備している。「それまでは野手９割、投手１割だった練習から、投手８割、野手２割くらいに変わりました」と指揮官は明かした。

昨年の春夏の甲子園で５試合、１９回２／３を投げて防御率１・３７の数字を残した１９４センチ右腕に対し、吉田監督は「今まで以上のパフォーマンスが間違いなく出るのではないか」。３度目の聖地で、投手として覚醒した姿を見せる。（浜木 俊介）