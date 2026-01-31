近畿６枠の最後に名前が読み上げられた。東洋大姫路の岡田龍生監督（６４）は「６番目と７番目は違う。近畿大会の後は『信じて（練習に）取り組め』と、やってきた。良かった」と静かに喜びをかみしめた。２年連続１０度目、８強入りした昨夏を含めて同校初の３季連続の甲子園出場だ。

履正社監督時代は１９年夏に全国制覇へ導くなど、春夏通算１３度出場の名将。３季連続だった２０年春が、コロナ禍で中止になった。「新たな歴史をつくらせてもらえて、すごくうれしい」と同校ではもちろん、自身にとって初の「３季連続」と受け止めた。２２年４月から母校の監督を務め、今年からはＵ―１８高校日本代表の新監督にも就任。監督として春夏１６度目の聖地で、次なる“歴史”となるセンバツＶへ挑む。

１９７９年春には選手として４強入りしたが、過去４度のベスト４が同校のセンバツ最高成績。新チームの中に昨夏８強のレギュラーは不在で、昨春は近畿王者としてセンバツに臨んだが、今年は違う。「トーナメントを勝つために大事なのは、履正社のときも今も変わらず、守備、走塁、バント。ここ（母校）で基本を教わって、今があると思っている。そこはきっちりやりたい」。履正社では２度のセンバツ準Ｖ（１４、１７年）があった。原点の緻密（ちみつ）な野球を貫き、また原点の「ＴＯＹＯ」のユニホームで初の歓喜をつかみ取る。（畑中 祐司）