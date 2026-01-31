ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し減少 ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し減少

ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨

ＩＭＭ通貨先物１月２７日主要国通貨 円の売り越し減少

円 33933枚の売り越し 10896枚の売り越し減

ユーロ 132134枚の買い越し 20439枚の買い越し増

ポンド 16162枚の売り越し 5818枚の売り越し減

スイスフラン 42893枚の売り越し 314枚の売り越し減

ＩＣＥドル指数 4405枚の売り越し 2013枚の売り越し減



レバレッジド・ファンズ１月２７日主要国通貨 円の売り越し減少

円 70552枚の売り越し 19105枚の売り越し減

ユーロ 1351枚の買い越し 14660枚増加し買い越しに転じる

ポンド 51727枚の買い越し 6978枚の買い越し増

スイスフラン 853枚の売り越し 553枚の売り越し増

