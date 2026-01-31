ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し減少
ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨
ＩＭＭ通貨先物１月２７日主要国通貨 円の売り越し減少
円 33933枚の売り越し 10896枚の売り越し減
ユーロ 132134枚の買い越し 20439枚の買い越し増
ポンド 16162枚の売り越し 5818枚の売り越し減
スイスフラン 42893枚の売り越し 314枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数 4405枚の売り越し 2013枚の売り越し減
レバレッジド・ファンズ１月２７日主要国通貨 円の売り越し減少
円 70552枚の売り越し 19105枚の売り越し減
ユーロ 1351枚の買い越し 14660枚増加し買い越しに転じる
ポンド 51727枚の買い越し 6978枚の買い越し増
スイスフラン 853枚の売り越し 553枚の売り越し増
ＩＭＭ通貨先物１月２７日主要国通貨 円の売り越し減少
円 33933枚の売り越し 10896枚の売り越し減
ユーロ 132134枚の買い越し 20439枚の買い越し増
ポンド 16162枚の売り越し 5818枚の売り越し減
スイスフラン 42893枚の売り越し 314枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数 4405枚の売り越し 2013枚の売り越し減
レバレッジド・ファンズ１月２７日主要国通貨 円の売り越し減少
円 70552枚の売り越し 19105枚の売り越し減
ユーロ 1351枚の買い越し 14660枚増加し買い越しに転じる
ポンド 51727枚の買い越し 6978枚の買い越し増
スイスフラン 853枚の売り越し 553枚の売り越し増