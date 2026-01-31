ＣＦＴＣ建玉報告　主要通貨
ＩＭＭ通貨先物１月２７日主要国通貨　円の売り越し減少
円　33933枚の売り越し 10896枚の売り越し減
ユーロ　132134枚の買い越し 20439枚の買い越し増
ポンド　16162枚の売り越し 5818枚の売り越し減
スイスフラン　42893枚の売り越し 314枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数　4405枚の売り越し 2013枚の売り越し減

レバレッジド・ファンズ１月２７日主要国通貨　円の売り越し減少
円　70552枚の売り越し 19105枚の売り越し減
ユーロ　1351枚の買い越し 14660枚増加し買い越しに転じる
ポンド　51727枚の買い越し 6978枚の買い越し増
スイスフラン　853枚の売り越し 553枚の売り越し増