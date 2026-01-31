ＣＦＴＣ建玉報告　資源国通貨　
ＩＭＭ通貨先物１月２７日資源国通貨　　豪ドルが買い越しに転じる
カナダ　16046枚の売り越し 25739枚の売り越し減
豪ドル　7146枚の買い越し 21157枚増加し買い越しに転じる
ＮＺドル　47745枚の売り越し 1865枚の売り越し減

レバレッジド・ファンズ１月２７日資源国通貨　豪ドルの買い越し増加
カナダ　49247枚の売り越し 8737枚の売り越し減
豪ドル　39860枚の買い越し 15119枚の買い越し増
ＮＺドル　11658枚の売り越し 6539枚の売り越し増