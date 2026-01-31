ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨 豪ドルが買い越し ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨 豪ドルが買い越し

ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨

ＩＭＭ通貨先物１月２７日資源国通貨 豪ドルが買い越しに転じる

カナダ 16046枚の売り越し 25739枚の売り越し減

豪ドル 7146枚の買い越し 21157枚増加し買い越しに転じる

ＮＺドル 47745枚の売り越し 1865枚の売り越し減



レバレッジド・ファンズ１月２７日資源国通貨 豪ドルの買い越し増加

カナダ 49247枚の売り越し 8737枚の売り越し減

豪ドル 39860枚の買い越し 15119枚の買い越し増

ＮＺドル 11658枚の売り越し 6539枚の売り越し増

