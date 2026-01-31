【メキシコ】
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）21:00
結果　0.8%
予想　0.5%　前回　-0.3%（前期比)
結果　1.6%
予想　1.2%　前回　-0.2%（-0.1%から修正）（前年比)

【南ア】
貿易収支（12月）21:00
結果　232.0億ランド
予想　270.0億ランド　前回　379.0億ランド（377.0億ランドから修正）

【ブラジル】
雇用統計（12月）21:00
結果　5.1%
予想　5.1%　前回　5.2%（失業率)

【ユーロ圏】
消費者物価指数（速報）（1月）22:00
結果　0.1%
予想　-0.1%　前回　0.0%（前月比)
結果　2.1%
予想　1.9%　前回　1.8%（前年比)
結果　-0.1%
予想　-0.2%　前回　0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
結果　2.1%
予想　2.0%　前回　2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【米国】
生産者物価指数（PPI）（12月）22:30
結果　0.5%
予想　0.3%　前回　0.2%（前月比)
結果　3.0%
予想　2.8%　前回　3.0%（前年比)
結果　0.7%
予想　0.3%　前回　0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
結果　3.3%
予想　2.9%　前回　3.0%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（1月）23:45
結果　54.0
予想　43.8　前回　42.7（43.5から修正）（シカゴ購買部協会景気指数)

【カナダ】
実質GDP（11月）22:30
結果　0.0%
予想　0.2%　前回　-0.3%（前月比)
結果　0.6%
予想　0.7%　前回　0.5%（0.4%から修正）（前年比)

＊トランプ大統領
次期FRB議長にウォーシュ元FRB理事を指名へ
ウォーシュ氏はおそらく利下げを望むであろう
（反対を表明しているティリス上院議員について）承認されるまで待つ

＊ミランFRB理事
ウォーシュ氏は自分と入れ替わりでFRBに入るのだろう。
現時点でインフレの問題はない
減税と規制緩和が米経済を支える
（今週のFOMCで自信と同様に利下げを主張した）ウォラー理事は、自分よりも労働市場を懸念している

＊カーニー・カナダ首相
（ウォーシュ氏の次期FRB議長指名）素晴らしい選択

＊ハセット国家経済会議（NEC）議長
今週のFOMCで利下げを行うべきであった