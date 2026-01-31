【メキシコ】

実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）21:00

結果 0.8%

予想 0.5% 前回 -0.3%（前期比)

結果 1.6%

予想 1.2% 前回 -0.2%（-0.1%から修正）（前年比)



【南ア】

貿易収支（12月）21:00

結果 232.0億ランド

予想 270.0億ランド 前回 379.0億ランド（377.0億ランドから修正）



【ブラジル】

雇用統計（12月）21:00

結果 5.1%

予想 5.1% 前回 5.2%（失業率)



【ユーロ圏】

消費者物価指数（速報）（1月）22:00

結果 0.1%

予想 -0.1% 前回 0.0%（前月比)

結果 2.1%

予想 1.9% 前回 1.8%（前年比)

結果 -0.1%

予想 -0.2% 前回 0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

結果 2.1%

予想 2.0% 前回 2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



【米国】

生産者物価指数（PPI）（12月）22:30

結果 0.5%

予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)

結果 3.0%

予想 2.8% 前回 3.0%（前年比)

結果 0.7%

予想 0.3% 前回 0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

結果 3.3%

予想 2.9% 前回 3.0%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（1月）23:45

結果 54.0

予想 43.8 前回 42.7（43.5から修正）（シカゴ購買部協会景気指数)



【カナダ】

実質GDP（11月）22:30

結果 0.0%

予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)

結果 0.6%

予想 0.7% 前回 0.5%（0.4%から修正）（前年比)



＊トランプ大統領

次期FRB議長にウォーシュ元FRB理事を指名へ

ウォーシュ氏はおそらく利下げを望むであろう

（反対を表明しているティリス上院議員について）承認されるまで待つ



＊ミランFRB理事

ウォーシュ氏は自分と入れ替わりでFRBに入るのだろう。

現時点でインフレの問題はない

減税と規制緩和が米経済を支える

（今週のFOMCで自信と同様に利下げを主張した）ウォラー理事は、自分よりも労働市場を懸念している



＊カーニー・カナダ首相

（ウォーシュ氏の次期FRB議長指名）素晴らしい選択



＊ハセット国家経済会議（NEC）議長

今週のFOMCで利下げを行うべきであった

