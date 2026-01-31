ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【メキシコ】
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）21:00
結果 0.8%
予想 0.5% 前回 -0.3%（前期比)
結果 1.6%
予想 1.2% 前回 -0.2%（-0.1%から修正）（前年比)
【南ア】
貿易収支（12月）21:00
結果 232.0億ランド
予想 270.0億ランド 前回 379.0億ランド（377.0億ランドから修正）
【ブラジル】
雇用統計（12月）21:00
結果 5.1%
予想 5.1% 前回 5.2%（失業率)
【ユーロ圏】
消費者物価指数（速報）（1月）22:00
結果 0.1%
予想 -0.1% 前回 0.0%（前月比)
結果 2.1%
予想 1.9% 前回 1.8%（前年比)
結果 -0.1%
予想 -0.2% 前回 0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
結果 2.1%
予想 2.0% 前回 2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【米国】
生産者物価指数（PPI）（12月）22:30
結果 0.5%
予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)
結果 3.0%
予想 2.8% 前回 3.0%（前年比)
結果 0.7%
予想 0.3% 前回 0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
結果 3.3%
予想 2.9% 前回 3.0%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（1月）23:45
結果 54.0
予想 43.8 前回 42.7（43.5から修正）（シカゴ購買部協会景気指数)
【カナダ】
実質GDP（11月）22:30
結果 0.0%
予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)
結果 0.6%
予想 0.7% 前回 0.5%（0.4%から修正）（前年比)
＊トランプ大統領
次期FRB議長にウォーシュ元FRB理事を指名へ
ウォーシュ氏はおそらく利下げを望むであろう
（反対を表明しているティリス上院議員について）承認されるまで待つ
＊ミランFRB理事
ウォーシュ氏は自分と入れ替わりでFRBに入るのだろう。
現時点でインフレの問題はない
減税と規制緩和が米経済を支える
（今週のFOMCで自信と同様に利下げを主張した）ウォラー理事は、自分よりも労働市場を懸念している
＊カーニー・カナダ首相
（ウォーシュ氏の次期FRB議長指名）素晴らしい選択
＊ハセット国家経済会議（NEC）議長
今週のFOMCで利下げを行うべきであった
