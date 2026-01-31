ブンデスリーガ 25/26の第20節 ケルンとウォルフスブルクの試合が、1月31日04:30にラインエネルギー・シュタディオンにて行われた。

ケルンはマリウス・ビュルター（FW）、ラグナル・アヘ（FW）、リントン・マイナ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクはジェナン・ペイチノビッチ（FW）、パトリック・ビマー（FW）、ロブロ・マイエル（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）はベンチからのスタートとなった。

29分に試合が動く。ケルンのトム・クラウス（MF）のアシストからリントン・マイナ（MF）がゴールを決めてケルンが先制。

ここで前半が終了。1-0とケルンがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ケルンが1-0で勝利した。

なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）は46分から交代で出場した。71分にイエローカードを受けている。

2026-01-31 06:30:16 更新