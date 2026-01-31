¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¡É¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¤½¤ÎÇº¤ß¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè4ÏÃ
¤¤ç¤¦1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè4ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦À¸ÅÄÅÍ¿¿W¼ç±é¡£»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É ¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡½¡½¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
Âè4ÏÃ¤ÇÉÁ¤¯Çº¤ß¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¡£»Å»ö¤Î¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÈÀµ²ò¡É¤È¡¢ËÜÅö¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡È¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¡É¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Îø°¦¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢º£¤Ï»Å»ö¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°À¸¤Êý¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÍÉ¤é¤®¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊÂè4ÏÃ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¤·¤Ä¡×¼¼Ä¹¡¦ÂçÀÐÍÇÊ¿»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¢£¡Ö½¾Íè¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÆÍ¤Êø¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¡×¤Ï¡©
º£ºî¤¬¡È¥é¥Ö¥³¥á¡É¤Èëð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´ûÂ¸¤Î¤É¤ÎºîÉÊ¤È¤â°ã¤¦¼ê¿¨¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡È°Û¼Á¤µ¡É¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌ¾ï¡¢¥é¥Ö¥³¥á¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Îø¤ä»Å»ö¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¡¢¾ï¤Ë¿ÍÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÁ°¤Î¤á¤ê¡É¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬Áê¾ì¤À¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÍÕ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£Âè1ÏÃ¤Ç¿¿¼ù¡Ê»°±º獠ÂÀ¡Ë¤È¤ÎÎø¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤È¤µ¤éÍî¤Á¹þ¤àÍÍ»Ò¤Ï¸«¤»¤º¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«º£¤Ç¤â¥À¥é¥À¥é¤ÈÆ±µï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎø°¦¤È¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡ÈÇ®¸»¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¿¿¼ù¤È¤Î´Ø·¸¤¬Â³¤³¤¦¤¬½ª¤ï¤í¤¦¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¡£Èà½÷¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë¡ÈÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È¤¤¤¦¡¢¸ÄÀ¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Î¿¦¶È¤Ë½¢¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤Ï¾ï¤Ë¤ä¤ê²á¤´¤·¡¢Ã¯¤«¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤òÃ¸¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê°ìÍÕ¤Ï¡¢¡ÈÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¡£ ·è¤·¤Æ¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¸½¾õ¤ËÀäË¾¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£°ìÍÕ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢º£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡¢Å¬²¹¤¹¤®¤Æ¸þ¾å¿´¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡á¡ÈÆä¡Ê¤Ê¤®¡Ë¡É¤Î¾õÂÖ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¼Ì¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Á°²ó¤ÎÂè3ÏÃ¤Ç°ìÍÕ¤Î¡È¸ÄÀ¡É¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ä¶ÊÑ¿Í¤ÎÄÇÆ²»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤ä¥¢¥ê¥¢¡Ê¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡Ë¤¬¼«Á³¤È°ìÍÕ¤Ø¤È´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡È¿Í¤ò´¬¤¹þ¤àÎÏ¡É¤À¡£Èà½÷¤Ï³Î¤«¤Ë¡ÈÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÎ®¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÀè¡É¤Ç¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï·×»»¤µ¤ì¤¿ÀïÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤¬¡È¤ä¤ê²á¤´¤¹Æü¡¹¡É¤ÎÃæ¤ÇÌµ°Õ¼±¤Ë°é¤ó¤Ç¤¤¿¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÀ¸Â¸ÀïÎ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£ºî¤Ï¡ÈÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤ò·è¤·¤Æ·çÅÀ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡ÈÎ®¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÀè¡É¤ò¹ÎÄê¤¹¤ëÊª¸ì¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤Î°ìÍÕ¤Î¼õÆ°Åª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤³¤½¤¬¡¢½¾Íè¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÆÍ¤Êø¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
º£²ó¤ÎÂè4ÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÍÕ¤Ï¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î»ñ¼Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤»¤Ã¤«¤¯¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤ÎÎØ³Ô¤¬¸½¤ì»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÇº¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬ËÜºî¤ÎËÜ¼Á¤À¡£¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤Û¤É¼«Ê¬¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÂÆ§¤ß¤È¤â¸À¤¨¤ëìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢Â¾¼Ô¤äÆ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Êý¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£º£ºî¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÈÂÐÈæ¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡È¿Í´Ö¡É¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÂè4ÏÃ¤ÎÎø°¦ÁêÃÌ¤Ï¡¢¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿Í¤¬¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤«¥Á¥ã¥éÃË¤Ë¤Ð¤«¤ê¸À¤¤´ó¤é¤ì¤ë¡£¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤ë¤Ë¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ëº³ºÙ¤ÊÇº¤ß¡£ ¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÊª¸ì¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¢¤Î°ìÅáÎ¾ÃÇ¡¢ÄÇÆ²»Ê¤ÎÆ°Êª³ØÅªÃÎ¸«¡¢¤½¤·¤Æ°ìÍÕ¤ÎÂåÊÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È¼«¸ÊÉ½¸½¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤¿º£²ó¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÍÕ¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î´Ä´õ¡Ê¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡Ë¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÍÕ¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Ë¤¤¤¿Èà½÷¤¬Êú¤¨¤ë³ëÆ£¤â¤Þ¤¿¡¢°Â°×¤Ê¡È¥é¥Ö¥³¥á¡É¤Ë¤ÏÍî¤È¤µ¤Ê¤¤·èÃå¤ò¸«¤»¤ë¡£°Õ³°¤À¤±¤ì¤ÉÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¡¢¤Ç¤â¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê·ëËö¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢°ìÍÕ¤ËË¬¤ì¤ë¡ÈÊÑ²½¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£ ¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿¿¼ù¤È¤ÎÎø¤Ï¡¢¡ÈÄäÂÚ¡É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¡¢°ìÍÕ¤ÏÄÇÆ²¤È¤¤¤¦Íý²òÉÔÇ½¤ÊÂ¸ºß¤Ø¤ÎÈù¤«¤Ê¡ÈÎø¡É¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤ËÆÝ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤±¤ì¤É¤½¤ì¤â¡¢Èà½÷¤¬¡ÈÎ®¤µ¤ì¤¿¡É·ë²Ì¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÆä¡É¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤òÆ°¤«¤¹¡ÈËÜÅö¤ÎÇ®¸»¡É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡© ¤½¤ÎÍ½´¶¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
º£²ó¤â¤Þ¤¿¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤ÊÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È¡¢¤±¤ì¤ÉÎÏ¶¯¤¯²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÍÕ¤Î¡ÈÎ®¤µ¤ì¤ëÀè¡É¤Ë²¿¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡§
X¡§ @pankoi_ntv
Instagram¡§@pankoi_ntv
TikTok¡§@pankoi_ntv
¢¨¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡¡ô¥Ñ¥óÎø