¡ÈÅß¤ÎËÌ³¤Æ»¡É¤ò¿¼·¡¤ê¡ª¸Í¼¡½Å¹¬¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥óÅ¹¤È¤Ï¡©ÆüÂ¼Í¦µª¤¬¤¦¤Ê¤ë¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¥é¡¼¥á¥ó¤â
ËÜÆü1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ30»þ¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¤òÊüÁ÷¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
¢§TVer¤Ç¤ÏÊüÁ÷¸å¤«¤éÃÏ¾åÇÈÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡ª
TVer¡§https://tver.jp/series/srszluphnh
º£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Åß¤Î¹ñÆâÎ¹¹ÔÀè¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖÅß¤ÎËÌ³¤Æ»¡×¤ò¿¼·¡¤ê¡ª
¢£À¤³¦¤ÎÍÌ¾¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¤Ë¤â·ÇºÜ¡ªÅß¤ÎËÌ³¤Æ»¤Î³Ú¤·¤µ¤È¤Ï¡©
É¹ÅÀ²¼¤Î¸·¤·¤¤´¨¤µ¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ëÀä·Ê¡¢¤µ¤é¤ËÂç¼«Á³¤¬°é¤àËÉÙ¤Ê¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥í¡¼¥«¥ë¥°¥ë¥á¤¬Â¿¿ô³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÅß¤ÎËÌ³¤Æ»¡×¡£Åß¤Î¹ñÆâÎ¹¹ÔÀè¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¡È°ìÅÙ¤Ï¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤Åß¤ÎÀä·Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Ç¤â¥È¥Ã¥×10°ÊÆâ¤Ë5¤Ä¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¡£ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤ß¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡¢¡ÊËÌ³¤Æ»¤Î¡Ë¤¢¤Ã¤Á¤Î°ìÈÖÀèÃ¼¤Î¡×¤È¤¤¤¤¡¢¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÅß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ë¶µ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»179»ÔÄ®Â¼Á´¤Æ¤ò½ä¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄËÌ³¤Æ»´Ñ¸÷Âç»È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÀÄ»³Àé·Ê¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½À¸³è¤Ç¿ôÀé²ó¤ÏÆ»Æâ¤Î¥í¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦¸Í¼¡½Å¹¬¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
Åß¤ÎËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÀ¤³¦¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¸Í¼¡¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¤Î¤¢¤Î¡ØForbes¡Ù¡Ê¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤Ç¤â¡ØÅß¤ÎËÌ³¤Æ»¡Ù¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢Åß¤ÎËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡ÈÀä·Ê¡É¤È¡È¥°¥ë¥á¡É¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¡ªº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤â»×¤ï¤ºÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¡¢¤½¤·¤ÆËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ã¥¦¥Þ¥°¥ë¥á¤È¤Ï!?
¢£3¤Ä¤Î¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¡ª
Àä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ÎVTR¤ò¸«¤Ä¤Ä¡¢¡¡ÚÀã¡¢É¹¡¢¸÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¸«¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤°ÛÀ¤³¦¶õ´Ö¡ª¡Û¡¢¢¡ÚÀã¤ÈÉ¹¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÀä·Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¼¡Û¡¢£¡ÚËÉÙ¤Ê¿©ºà¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¡ª¡Û¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Àä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢6¡Á7³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤Î¹â¤µ¤ËÁêÅö¤¹¤ë°µÅÝÅª¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÀãÁü¡¢¤½¤·¤Æ¸Ð¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¤ªº×¤ê¤Ëº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤ì¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤¤ì¤¤¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡ª¤Þ¤ë¤ÇÅà¤Ã¤¿³¤¤Î¾å¤òÊâ¤¯¤è¤¦¤Ê¡ÈÎ®É¹¥¦¥©¡¼¥¯¡É¡¢¤µ¤é¤ËÆþ¾ìÎÁ500±ß¤Î¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬É¹¤ÈÀã¤Ç¤Ç¤¤¿°ÛÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤Â¼¤Ç¤ÎÂÎ¸³¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¼¡¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£º´µ×´Ö¤¬¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤È¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡ª¡×¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡×¤È¤Ò¤½¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÉ¹¤ÎBAR¶õ´Ö¡É¤â¾Ò²ð¡£
ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤Ç¤Ï¡¢»¥ËÚÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸Í¼¡¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÄÌ¤¦¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö»ÎÊÌÀ®µÈ»×´À ¤¹¤¹¤¤ÎÅ¹¡×¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë´õ¾¯¤ÊÉÊ¼ï¤Î¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÚ¹ü¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤êÆ©ÌÀ¤Ê¥¹¡¼¥×¤Î¿·¥¸¥ã¥ó¥ëËÌ³¤Æ»¥é¡¼¥á¥ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡ªÆüÂ¼¤¬¡Ö¤³¤¤¤Ä¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤ë¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤Ï¡©
¸·¤·¤¤´¨¤µ¤À¤«¤é¤³¤½±Ç¤¨¤ëÀä·Ê¡¢¤½¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎËÌ³¤Æ»¥°¥ë¥á¤ÎÃæ¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤àÅß¤ÎËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/
Hulu¡§https://www.hulu.jp/sakusakuhimuhimu-oshinofuruyoru
TVer¡§https://tver.jp/series/srszluphnh
X¡§https://x.com/sakusakuhimhim
Instagram¡§https://www.instagram.com/sakusakuhimhim
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@sakusakuhimhim
ÈÖÁÈ¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à