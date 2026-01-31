本日1月31日（土）よる7時〜8時54分 日本テレビ系で「モノマネMONSTER」を放送。

令和の新たなる“モノマネショー”「モノマネMONSTER」第3弾。賞金総額500万円をかけたモノマネ日本一決定戦！総エントリー数3,574ネタの中から予選を勝ち抜いた、モノマネ界の精鋭たちが激突！

今回は5つの部門でサバイバルバトルを展開！部門ごとに優勝者を決定し、賞金50万円を贈呈。さらに、部門優勝者5組の中から1組選ばれる「モノマネ国宝」には、称号と共に追加の賞金250万円が贈られる。

▼部門

歌マネの王道である「桑田佳祐部門」

近年最もマネされている「Mrs. GREEN APPLE部門」

歌唱に独自のエンタメ要素を加えた「歌ネタ部門」

ひょう依したしゃべりと構成で勝負する「しゃべくり部門」

短時間で強烈なインパクトを残す「ショート部門」

MCを務めるのは、3度目のタッグとなる相葉雅紀と平成ノブシコブシの吉村崇。相葉は全ての出場者を応援しながら、ネタ後の審査中には“相葉メモ”として出場者に関するプチ情報をお届け。吉村も軽快なトークで出場者や審査員をイジる。

歌と笑いでお届けするエンターテインメントが詰まった賞レース！群雄割拠のモノマネ新時代を制し、日本の宝ともいうべき芸の持ち主・初代“モノマネ国宝”の称号を勝ち取るのは!?

■各部門のみどころ

▼「桑田佳祐部門」

桑田モノマネ一筋のベテランから、本人公認のそっくりさんまで、歌声や仕草に研究を重ねた4人が、誰もが聴いたことのある名曲を披露！

▼「Mrs. GREEN APPLE部門」

本人の前で歌唱したこともある実力派から、独自に編み出した“牛乳パック歌唱法”で歌う大学生など4人が、ハイレベルなバトルを展開！審査員だけでなくAIも高得点をたたき出す!?

▼「歌ネタ部門」

キンタロー。は「ギリギリダンス」の中に18役を詰め込んだ、ギリギリなモノマネで会場を沸かし、荒牧陽子は坂本冬美になりきり令和のアイドルソング4曲を和風アレンジ。一流アーティスト5人の夢のコラボでお届けするビューティーこくぶ、タモリ出演のCMから発想したネタで勝負するジョニー志村など、趣向を凝らした歌唱の魅せ方にも注目！

▼「しゃべくり部門」

JPは松本人志、レッツゴーよしまさは志村けんさん、ほいけんたは明石家さんまと、それぞれが最も得意とするネタで本気で賞金を狙う激戦区。ラパルフェはあの人気ドラマの続編キャスト発表としてコンビで出場。Mr.シャチホコは、モノマネ界に一石を投じる禁断のスタイルで覚悟を見せる。

▼「ショート部門」

「曲の歌い出しギリギリまでファンサービスを行う小林幸子」、「河村隆一の個性が強すぎて歌わせてもらえない槇原敬之」、「MISIAになりたい小4男子」など、短時間だからこそ最高に楽しめるモノマネのオンパレード。なぜか「相葉雅紀」を連呼されるネタに相葉本人も爆笑!?

●モノマネドリーム合唱団（エキシビション）

他では絶対に揃わない座組のドリーム合唱団を結成し、H2Oの「想い出がいっぱい」、嵐の「カイト」を、モノマネの持ち味を存分に生かしながら合唱。そのハーモニーに相葉も感動！モノマネ番組に新たな風を吹かせる。

■審査員にはモノマネを愛してやまないレジェンド達が集結＆「AI採点」も導入

厳正なジャッジを下す審査員の、モノマネに人生を捧げてきたがゆえの思わずうなずきたくなる評価コメントや鋭い着眼点にも注目！

▼審査員

ルパン三世のモノマネから本物の声優に抜てきされた“モノマネ四天王”栗田貫一

1000の顔を持つモノマネ破壊王・神奈月

モノマネ界のフロントランナー・原口あきまさ

変幻自在のモノマネファンタジスタ・ホリ

そしてモノマネをこよなく愛するアーティスト・氣志團 綾小路翔

さらに、モノマネ界に革新をもたらす「AI採点」を導入！

「桑田佳祐部門」「Mrs. GREEN APPLE部門」では、本人のデータを学習させたAIがモノマネ芸人の歌唱を分析し、しゃくり、ビブラート、抑揚、波形の特徴量、声質の5項目でいかに本人の歌声を再現できているかを審査！人智を超えたレベルの超精密な採点を行う。

【MC】相葉雅紀 ・ 吉村崇

【アシスタント】黒田みゆ （日本テレビアナウンサー）

【審査員】栗田貫一 神奈月 原口あきまさ ホリ 綾小路翔 （氣志團）

番組公式ホームページ： https://www.ntv.co.jp/monomanemonster/

番組公式Ｘ： @monomanemonster

番組公式TikTok：@monomanemonste

番組公式Instagram：@monomanemonster