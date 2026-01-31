広島は３０日、１５日から行っていた合同自主トレを打ち上げた。中村奨成外野手（２６）は２月１日のキャンプインに向け、マツダスタジアムで軽めの調整で汗を流した。昨年１０月に手術を受けた右足首について、「制限はない」と万全を強調。キャンプ初日からロケットスタートを切り、定位置確保を狙う。

球春到来へ準備は整った。自信に満ちた表情がその証拠だ。中村奨はマツダの室内練習場で打撃練習などを行い、キャンプインへ最終調整。「（練習は）十分できたんじゃないですか。どんなシーズンになるのかなっていうのはすごく楽しみです」と、合同自主トレ期間を総括した。

最大の懸念だった右足首に不安はない。昨年１０月にメスを入れて以降、慎重にリハビリを重ね、すでに完治に近い状態。２月１日のキャンプインからは「制限はない」とフルメニューを消化する予定で、初日からロケットスタートを切れる状態にあることを強調した。

８年目の昨季は自己最多の１０４試合に出場し、打率・２８２、９本塁打、３３打点をマーク。春季キャンプは２年連続で１軍スタートが決定済みも、言葉に油断の色はない。「他にもたくさん外野手がいる。負けたくない気持ちはもちろんある。レギュラーになったわけじゃない。そこは自覚を持ってやりたい」と静かに闘志を燃やした。

さらなる飛躍が期待される今季のテーマは“２年目のジンクス”の打破だ。「そういうの（２年目のジンクス）があるっていうのは耳にする。不安はもちろんゼロではないですけど、楽しみやワクワクの方が強い。昨年いいものが出せたので、『もう１段階上がったな』と思ってもらえるような打撃をしたい」と中村奨。絶対的なレギュラーの座を手にするため、エンジン全開でアピールしていく。