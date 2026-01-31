『再会』井上真央のポニーテールがかわいい！ 回想シーンに反響
竹内涼真が主演を務め、井上真央がヒロインを演じるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の公式インスタグラムが28日にオフショットを公開。回想シーンを演じた井上と瀬戸康史の2ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】かわいい！ 井上真央のレアなポニーテール姿
ドラマ『再会〜Silent Truth〜』は横関大の第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー。刑事・飛奈淳一（竹内）と、彼とある秘密を共有する初恋の女性・岩本万季子（井上）の運命的な再会を通して、23年の時を超えた不可解な殺人事件の謎に迫っていく。この作品で瀬戸は、万季子の幼なじみで元夫の清原圭介を演じている。27日放送の第3話では、回想シーンの中で大学生になった圭介が、カフェでアルバイトとして働く万季子と再会する姿が描かれていた。
公式インスタグラムが「若かりし頃の可愛いふたりの“再会”」と投稿したのは第3話のオフショット。写真には、大学時代の圭介を演じる瀬戸と、カフェスタッフの制服を着て髪をポニーテールにした井上が、笑顔でピースサインをする姿が収められている。
回想シーンで大学生を演じた瀬戸に「瀬戸くんってホント年齢不詳」「まじで平成の大学生!!」などの声が集まり、井上にも「真央ちゃんポニーテール似合ってたよ」「同性ですが、惚れてしまいそうです」
引用：ドラマ『再会〜Silent Truth〜』公式インスタグラム（＠saikai_ex）
