「まだ制服いけるかなぁ〜」29歳セント・フォース美女、キュートな制服ショットに反響
キャスターの谷尻萌が29日までにインスタグラムを更新。制服ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】“お友だち”の女優との制服2ショットも
谷尻が「まだ制服いけるかなぁ〜」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真にはチェック柄のミニスカートにニット、スカートと同じ柄のリボンを付けた谷尻のソロショットや、同じく制服姿の女優の笠間優里との2ショットも収められている。投稿の中で谷尻は「お友達の優里ちゃんと制服プリ撮ってオムライス食べていっぱいお喋りして旅行の約束もした〜」とつづっている。
彼女の制服姿に、ファンからは「JKじゃん」「めちゃくちゃかわいい」「美脚」などの声が集まっている。
■谷尻萌（たにじり もえ）
1999年2月10日生まれ。京都府出身。大学在学中の2019年にセント・フォース関西に所属。同年から『めざましどようび』（フジテレビ系）でお天気キャスターを務め、2022年4月からは『めざましテレビ』（同系）金曜日のお天気キャスターも担当。2024年3月に『めざましどようび』のお天気キャスターを退任し、4月からは『めざましテレビ』のエンタメフィールドキャスターに就任している。
引用：「谷尻萌」インスタグラム（@tanijiri_moe）
