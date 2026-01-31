相田翔子

　俳優・歌手の相田翔子が、31日までに自身のブログを更新。手作り料理を披露すると、ファンから反響が集まった。

　高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。

　今回の投稿でも「美味しくて新鮮な卵を頂いたので　やっぱり　やりますよ〜　大好きな卵かけごはん」「むか〜し　ロケ先の福岡のお母さんに教えて頂いて以来　昆布の佃煮とごまとごま油を絡めて食べるのが私のお気に入り！」と、手作り料理を披露。
　
　ファンからは「美味しそう」「素敵なアレンジ」などの声が寄せられている。

